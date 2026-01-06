Sin lugar en la consideración de Claudio Úbeda y con poco rodaje a causa de una lesión de tobillo, Cristian Lema no sumó minutos a lo largo de la temporada. Es por eso que tras no renovar su contrato a fines del pasado diciembre, se marchó en libertad de acción de Boca luego de dos años.

A la espera de ofertas para continuar con su carrera, el defensor central de 35 años tomó una particular decisión con respecto a sus redes sociales, en donde no solo comparte imágenes de su trayectoria como profesional, sino que también de su intimidad fuera de las canchas.

Es que, Lema borró todas las publicaciones que tenía jugando con la camiseta de Boca. Ahora, en su feed de la cuenta de Instagram solamente tiene imágenes sobre su vida personal, mientras que en sus historias destacadas sí tiene fotos durante su paso por el club.

La cuenta de Instagram de Cristian Lema. (Captura).

Además de esto, puso en privada su cuenta de Instagram, por lo que solamente pueden ver sus publicaciones las personas que lo siguen, mientras que el resto de los usuarios no lo podrán hacer, salvo que lo comiencen a seguir y este les acepte la solicitud.

Pensando en su futuro, el defensor central no tuvo ofertas formales aún para continuar su carrera. Cabe destacar que no sumó minutos oficiales a lo largo de 2025, por lo que llegará sin continuidad. La última vez que disputó un partido con Boca fue el 27 de octubre de 2024, en el empate 1 a 1 con Deportivo Riestra.

Los números de Cristian Lema en Boca

En sus dos años como jugador de Boca, el defensor central disputó un total de 34 partidos, en los que convirtió un gol y aportó dos asistencias. Además, recibió 10 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos oportunidades en 2974 minutos en cancha.

