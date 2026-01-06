Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

A pesar de ser un deseo de Juan Román Riquelme, Boca no avanzará por Felipe Loyola: el motivo

La representación del chileno ofreció al jugador al Xeneize, pero desde el club la rechazaron.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Felipe Loyola, jugador de Independiente.
© Getty ImagesFelipe Loyola, jugador de Independiente.

En los últimos mercados de pases, debido al buen rendimiento que mostró en Independiente, Felipe Loyola se convirtió en un deseo de Juan Román Riquelme para reforzar a Boca, ya que no tiene un futbolista con las características del volante chileno. 

Debido a este interés por parte del presidente del club, desde la representación del jugador lo ofrecieron en los últimos días al Xeneize, debido a que Loyola está en búsqueda de ofertas para marcharse del Rojo de Avellaneda tras permanecer durante un año y medio allí. 

Si bien es un deseo de Riquelme, desde Boca le bajaron el pulgar al ofrecimiento para incorporar al mediocampista chileno de 25 años. El motivo de esto, es que el jugador tiene una oferta concreta de Santos de Brasil, equipo que pica en punta para ficharlo en este mercado de pases.

Según pudo saber Bolavip, puertas adentro en el Xeneize piensan que la representación de Loyola lo ofreció para presionar al elenco brasileño y así cerrar su llegada al club que jugará la próxima Copa Conmebol Sudamericana. Es por eso que los argentinos desistieron de la posibilidad de contratarlo. 

En cuanto a la negociación de Loyola con Santos, el Peixe habría ofrecido 6 millones de dólares por el 80% de la ficha del jugador. Cabe destacar que Independiente tiene el 50% del pase, mientras que el otro porcentaje lo tiene Huachipato, el ex club del mediocampista. 

Así las cosas, descartada la posible llegada del chileno, Boca evaluará nuevas opciones en caso de querer incorporar a un futbolista en mitad de cancha. Por ahora, las únicas negociaciones activas que tiene el club son por Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional de Medellín. 

Publicidad

Boca confirmó sus primeros partidos del año

Úbeda le bajó el pulgar y ahora deja Boca para jugar en un recién ascendido

ver también

Úbeda le bajó el pulgar y ahora deja Boca para jugar en un recién ascendido

A la espera de los refuerzos, el plantel comandado por Claudio Úbeda se encuentra realizando la pretemporada en el predio de Ezeiza y ya tiene confirmados dos amistosos previos al inicio del Torneo Apertura, en el que hará el debut en condición de local frente a Deportivo Riestra. 

El primer rival de Boca será Millonarios de Colombia en La Bombonera, en un amistoso en homenaje a Miguel Ángel Russo. El mismo está programado para el próximo miércoles 14 de enero. Luego, se verá las caras con Nacional de Uruguay, el sábado 18 de enero, en San Nicolás.

Datos claves 

  • El volante Felipe Loyola fue ofrecido a Boca pero el club desistió de su contratación.
  • Santos de Brasil ofreció 6 millones de dólares por el 80% de la ficha de Loyola.
  • El club Independiente posee el 50% del pase del mediocampista chileno de 25 años.
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Los hinchas de Boca estallaron contra Riquelme por la renovación de Javier García: "Bochorno"
Boca Juniors

Los hinchas de Boca estallaron contra Riquelme por la renovación de Javier García: "Bochorno"

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias
Boca Juniors

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias

Fue un deseo de Riquelme y lo quiso Gallardo: el mejor volante que la Big Data recomendó como refuerzo de Boca
Boca Juniors

Fue un deseo de Riquelme y lo quiso Gallardo: el mejor volante que la Big Data recomendó como refuerzo de Boca

Lucas Pratto jugará en el campeón de Chile y buscará romper un récord histórico de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Lucas Pratto jugará en el campeón de Chile y buscará romper un récord histórico de la Copa Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo