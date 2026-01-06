A pesar de ser un deseo de Juan Román Riquelme, Boca no avanzará por Felipe Loyola: el motivo

En los últimos mercados de pases, debido al buen rendimiento que mostró en Independiente, Felipe Loyola se convirtió en un deseo de Juan Román Riquelme para reforzar a Boca, ya que no tiene un futbolista con las características del volante chileno.

Debido a este interés por parte del presidente del club, desde la representación del jugador lo ofrecieron en los últimos días al Xeneize, debido a que Loyola está en búsqueda de ofertas para marcharse del Rojo de Avellaneda tras permanecer durante un año y medio allí.

Si bien es un deseo de Riquelme, desde Boca le bajaron el pulgar al ofrecimiento para incorporar al mediocampista chileno de 25 años. El motivo de esto, es que el jugador tiene una oferta concreta de Santos de Brasil, equipo que pica en punta para ficharlo en este mercado de pases.

Según pudo saber Bolavip, puertas adentro en el Xeneize piensan que la representación de Loyola lo ofreció para presionar al elenco brasileño y así cerrar su llegada al club que jugará la próxima Copa Conmebol Sudamericana. Es por eso que los argentinos desistieron de la posibilidad de contratarlo.

En cuanto a la negociación de Loyola con Santos, el Peixe habría ofrecido 6 millones de dólares por el 80% de la ficha del jugador. Cabe destacar que Independiente tiene el 50% del pase, mientras que el otro porcentaje lo tiene Huachipato, el ex club del mediocampista.

Así las cosas, descartada la posible llegada del chileno, Boca evaluará nuevas opciones en caso de querer incorporar a un futbolista en mitad de cancha. Por ahora, las únicas negociaciones activas que tiene el club son por Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional de Medellín.

Publicidad

Publicidad

Boca confirmó sus primeros partidos del año

ver también Úbeda le bajó el pulgar y ahora deja Boca para jugar en un recién ascendido

A la espera de los refuerzos, el plantel comandado por Claudio Úbeda se encuentra realizando la pretemporada en el predio de Ezeiza y ya tiene confirmados dos amistosos previos al inicio del Torneo Apertura, en el que hará el debut en condición de local frente a Deportivo Riestra.

El primer rival de Boca será Millonarios de Colombia en La Bombonera, en un amistoso en homenaje a Miguel Ángel Russo. El mismo está programado para el próximo miércoles 14 de enero. Luego, se verá las caras con Nacional de Uruguay, el sábado 18 de enero, en San Nicolás.

Datos claves

El volante Felipe Loyola fue ofrecido a Boca pero el club desistió de su contratación.

fue ofrecido a pero el club desistió de su contratación. Santos de Brasil ofreció 6 millones de dólares por el 80% de la ficha de Loyola .

de Brasil ofreció por el 80% de la ficha de . El club Independiente posee el 50% del pase del mediocampista chileno de 25 años.

Publicidad