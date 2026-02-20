Cuándo es el sorteo donde Boca conocerá a sus rivales en la Copa Libertadores 2026

Después de dos años de ausencia, este 2026 Boca vuelve a disputar la Copa Libertadores y empieza a calentar motores para hacer su debut. Para eso, primero debe conocer quiénes serán sus rivales en la fase de grupos que se jugará durante el primer semestre de la temporada y CONMEBOL reveló qué día se llevará a cabo para revelar cómo queda conformada cada una de las zonas.

Cabe recordar que los equipos argentinos que participan en esta edición del certamen internacional, además del Xeneize, son: Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia. De esta manera, el conjunto de la ribera es el único de los denominados ‘5 grandes’ que dirá presente en la competición más importante a nivel clubes del continente americano.

Lo cierto es que este viernes por la tarde, CONMEBOL determinó que el sorteo se lleven a cabo el jueves 19 de marzo. La ceremonia en la que se llevará a cabo el proceso tendrá lugar en Luque, Paraguay, más precisamente en las instalaciones del ente regulador, a las 20 horas. Primero se darán a conocer los grupos de la Copa Sudamericana y luego sí los de la Libertadores.

Edinson Cavani y Sergio Romero, tras clasificar a la final de la Copa Libertadores 2023. (Getty Images)

Vale resaltar que Boca quedó eliminado en el repechaje en 2025, cuando cayó frente a Alianza Lima en los penales que se llevaron a cabo en La Bombonera durante el mes de febrero. Luego de perder en Perú y ganar de local, los dirigidos por Fernando Gago se quedaron sin jugar la fase de grupos por caer en manos de los comandados tácticamente por Néstor Gorosito.

Si se tiene en cuenta la edición completa, la última participación fue en 2023. En aquel recordado año, el Xeneize perdió la final ante Fluminense por 2-1 en el Estadio Maracaná, tras haber avanzado por penales en tres fases consecutivas: Nacional de Uruguay, Racing y Palmeiras. Desde allí, no volvió a competir oficialmente en la competición, hasta esta inminente edición de Libertadores.

Los jugadores de Boca tras la eliminación ante Alianza Lima. (Getty Images)

Cómo serán los bombos de la Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG) , Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente Del Valle (ECU).

Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), , Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente Del Valle (ECU). Bombo 2: Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).

Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER). Bombo 3: Junior (COL), U. Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER).

Junior (COL), U. Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER). Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), 4 equipos de repechaje.

