Filipe Luis sorprendió a todos con su análisis de Boca: “Juega muy bien”

En los últimos años y, mucho más en estas horas, Filipe Luis es uno de los protagonistas del fútbol sudamericano. Al mismo tiempo que afronta la serie de la Recopa Sudamericana ante Lanús, el director técnico de Flamengo hizo una declaración muy particular que sorprendió a todos en el ambiente. Lejos de hablar de su equipo, elogió a Boca mientras atraviesa una crisis futbolística.

Cabe recordar que el jueves el Mengao cayó 1-0 frente al Granate en La Fortaleza gracias al gol de Rodrigo Castillo, por lo que ahora debe disputarse la revancha en Río de Janeiro. Con ese panorama sobre la mesa, el entrenador brasileño se tomó unos segundos para evaluar al Xeneize y, a contramano de prácticamente todos, fue positivo con la actualidad del conjunto de la ribera.

Lo cierto es que, durante la conferencia de prensa protocolar que diagrama la CONMEBOL durante la llave, Filipe fue contundente. “Boca juega muy bien, lo veo sólido“, sentenció el director técnico delante del micrófono y las cámaras presentes en las instalaciones de Lanús, luego de perder la ida. Así, reconoció que ve con buenas características al equipo de Claudio Úbeda, que es resistido.

La formación de Boca ante Platense.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “El fútbol argentino es tan competitivo que no garantiza nada“, aclaró pocos segundos más tarde a modo de argumento por el momento del Xeneize. “Es muy complicado poder ganar ese campeonato, pero lo veo jugando bien“, insistió una vez más el ex futbolista de Flamengo que luego se convirtió en DT.

Sin embargo, también se tomó un tiempo para referirse a la diferencia económica entre los clubes brasileños y argentinos. “Es una cosa que es evidente, está sucediendo“, admitió en primera instancia. “Ahora mismo hay equipos como Flamengo, Palmeiras o Cruzeiro que están con poder económico muy por encima de los demás“, agregó inmediatamente después Filipe.

Filipe Luis, entrenador de Flamengo.

No conforme con esa declaración, continuó con su relato. “Eso te da la posibilidad de fichar mejores jugadores y estás más cerca de ganar“, sostuvo el entrenador del Mengao. “Luego hay que entrar al campo y hay que ser mejor que el rival. Al final siempre son once contra once“, expresó en cuanto a los duelos constantes entre los elencos de Brasil y Argentina con resultados variados.

