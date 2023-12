A lo largo de su rica historia, por el arco de Boca pasaron nombres de peso como Hugo Gatti, Carlos Fernando Navarro Montoya, Óscar Córdoba y también Roberto Abbondanzieri. A comienzos de 1997, el Pato arribó al Xeneize tras la salida del Mono y compitió con Córdoba, pero el colombiano ganó la pulseada.

Ya en 2002, cuando Córdoba dejó Boca, Abbondanzieri ganó protagonismo y se afianzó como titular en una época gloriosa para el Xeneize. El Pato fue importante para la conquista de la Copa Libertadores 2003 y de la Intercontinental de aquel año, la cual le ganó al Milan por penales tras el 1 a 1 en los 120 minutos.

Ya sin Carlos Bianchi, el Pato se mantuvo como titular y también consiguió en dos oportunidades la Copa Sudamericana y también varios torneos locales. Luego partió por un corto plazo a Getafe de España, para volver a Boca por un año en 2009. El tramo final de su carrera como deportista profesional fue en Inter de Porto Alegre, donde se retiró en 2010.

¿Qué hizo Abbondanzieri tras dejar el fútbol?

Al dejar la actividad profesional, el Pato pudo dedicarse brevemente al automovilismo, otra de sus grandes pasiones y junto a Martín Palermo -histórico compañero en Boca- corrieron en el Top Race. Pero al poco tiempo ambos volvieron al mundo del fútbol y fue para dirigir: el Titán como entrenador principal y el Pato como ayudante de campo y así fue que estuvieron en varios equipos.

El curioso presente del Pato Abbondanzieri

Abbondanzieri decidió dar un paso al costado como ayudante de campo y dedicarse al campo. El Pato regresó a su pueblo natal en Santa Fe -Bouquet- y se compró una cosechadora. Junto a su hijo Felipe, son contratistas rurales, es decir que alquilan su cosechadora para quien la quiera utilizar.

¿Qué dijo Abbondanzieri sobre su presente en el campo?

Hace un tiempo, el ex arquero de Boca, fue entrevistado por Clarín y dijo: “Me encanta el laburo, me encanta hacerlo. Lo hago con la misma pasión que como lo hacía con el fútbol. Yo sigo arriba de la cosechadora. Tengo para descansar con mi hijo Felipe que lo estoy ayudando a subirse a la cosechadora porque es el tractorista y hay otro chico más que nos ayuda”.