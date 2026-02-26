Es tendencia:
Boca Juniors

Edinson Cavani quedó dolido por los insultos en La Bombonera: el plan que lleva a cabo para revertir su mal momento

El uruguayo de 39 años busca dar vuelta la relación con el hincha, luego de ser resistido por toda La Bombonera.

Por Nahuel De Hoz

Edinson Cavani, delantero de Boca.
El viernes pasado en el apático empate 0-0 ante Racing, Edinson Cavani fue silbado en La Bombonera al salir reemplazado en el segundo tiempo. En una clara muestra de que la relación con los hinchas está rota, el enojo aumentó considerablemente cuando decidió no viajar a Salta a acompañar el plantel durante el duelo por la Copa Argentina contra Gimnasia de Chivilcoy.

Si bien no fue convocado para el cotejo del martes, Leandro Paredes y los no concentrados sí fueron a vivir el partido al norte, lo que despertó aún más bronca entre los fanáticos. Sin embargo, el uruguayo tenía un objetivo que lo motivó a llevar a cabo dicha polémica resolución, con el único fin de quedarse entrenando en el predio que posee la institución en Ezeiza.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Cavani piensa que revertirá la situación en la cancha. Es evidente que el panorama es más que complicado y, salvo un milagro, no terminaría de la mejor manera. Con ese único motivo entre las cejas, Edinson no viajó a Salta para rendir en La Bombonera este sábado cuando Boca enfrentará a Gimnasia de Mendoza por la fecha 8.

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca.

Por esa razón, el uruguayo no estuvo presente en el avión privado que alquiló Paredes para que los lesionados y marginados de la lista de concentrados estén acompañando a la delegación en el compromiso frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy que significó la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, incluso a pesar de que haya sido controversial en la semana.

Otro punto importante a resaltar es que Cavani no está en mucho contacto con las redes sociales y la televisión. Si bien podría significar un dato aislado, es un claro indicio que no es receptor de las múltiples críticas que expresan los hinchas a través de sus cuentas personales en las principales plataformas digitales y que muchas veces se replican en programas deportivos de distintas señales.

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca.
Cabe recordar que solo jugó ante Platense y Racing en lo que va del año, ambos encuentros en La Bombonera en condición de local. En contraparte, las primeras 4 fechas no estuvo disponible debido a la lesión que padeció en la zona lumbar que lo marginó tanto tiempo de las canchas. Además, tampoco participó en los amistosos de pretemporada frente a Millonarios y Olimpia.

DATOS CLAVE

  • Edinson Cavani no viajó a Salta a acompañar al plantel que enfrentó a Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina.
  • Según pudo saber BOLAVIP, el motivo fue revertir su situación con el hincha que lo silbó en el último partido.
  • Por ese motivo, se quedó entrenando en Boca Predio con el objetivo puesto en el sábado.
Nahuel de Hoz
Nahuel De Hoz

