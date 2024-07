Luego de lo que fue la rescisión contractual de Darío Benedetto, quien estaba relegado en la consideración de Diego Martínez por un conflicto verbal que tuvieron luego del cumpleaños del atacante, desde Boca dieron a conocer los convocados para visitar a Defensa y Justicia, donde hubo diversas ausencias.

El entrenador mantuvo una charla con Vicente Taborda, uno de los tantos futbolistas que no formaron parte de la convocatoria, y le comunicó que no tendrá lugar en el plantel profesional, por lo que deberá buscar un nuevo rumbo.

Si bien desde la Comisión Directiva de Boca habían ejecutado la cláusula de repesca cuando el extremo oriundo de Gualeguay se encontraba a préstamo en Platense, tuvo muy pocas chances para poder mostrarse. Una de ellas fue en la final de la Copa Libertadores frente a Fluminense.

Con el correr del tiempo, Taborda buscó tener continuidad con la azul y oro, pero Martínez lo alternó entre los suplentes y los marginados de las citaciones para los diferentes partidos, y ahora el futbolista de 23 años analiza lo que ocurrirá con su carrera.

Hasta el momento, el futbolista que surgió de las Divisiones Inferiores del Xeneize no recibió propuestas formales para modificar su rumbo, pero en su momento fue pretendido por Estudiantes de La Plata, San Lorenzo e Independiente. Incluso, la dirigencia buscó incluirlo en una operación por Carlos Palacios, el futbolista de Colo-Colo.

Vicente Taborda fue borrado y deberá irse de Boca.

Las estadísticas de Vicente Taborda en Boca

Aún no tiene goles con la camiseta de Boca, pero sí hizo 5 con Platense (disputó 49 partidos), donde estuvo a préstamo. Con la camiseta azul y oro, Vicente Taborda acumula 17 compromisos.

Diego Martínez habló de Vicente Taborda

En marzo de este año, el entrenador de Boca se refirió a la situación que ya vivía Vicente Taborda, quien no tenía continuidad. Y es algo que no cambió con el correr de los meses.

“Estoy contento por él. Lo conozco de muy chiquito, es uno de los futbolistas que más me gusta”, aseguró Diego Martínez en conferencia de prensa para luego revelar el motivo por el cual no lo venía utilizando en la rotación del plantel. “No tuvo una buena preparación por no saber dónde iba a continuar su carrera. No tuvo buenos ingresos en los amistosos y se lo dije“, completó el entrenador del club de La Ribera.