Determinar quién será el entrenador de Boca en 2024 poniendo fin al nuevo interinato de Mariano Herrón que se inició tras la renuncia de Jorge Almirón dependerá en primera instancia de qué agrupación ganará las elecciones programadas para el 2 de diciembre. Desde el espacio de oposición, liderado por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, ya se dejó claro que Martín Palermo es el favorito. Pero si se da la continuidad del oficialismo, ahora con Juan Román Riquelme como candidato a presidente, las opciones son más variadas y sujetas a conversaciones.

Hay, de todos modos, candidatos que no estarían dispuestos a esperar por ese desenlace. Uno de ellos es Fernando Gago, quien se desvinculó de Racing tras perder el clásico de Avellaneda ante Independiente poco después de la eliminación en cuartos de final de la Libertadores ante el Xeneize. El otro es Gabriel Heinze, quien ya anunció que dejará de ser el entrenador de Newell’s finalizada su participación en la Copa de la Liga.

En el caso del exentrenador de La Academia, es pretendido por el Santos Laguna de la Liga MX en caso de que no continúe Pablo Repetto, situación que estará sujeta al cumplimiento o no del objetivo de clasificar a la Liguilla para pelear por el título. La información la confirmó en ESPN el periodista Leo Paradizo, dando a entender que el DT vería con buenos ojos la oportunidad de hacer experiencia en el exterior.

Por el lado de Gabriel Heinze, no solo es difícil pensarlo en una relación con Juan Román Riquelme y un Consejo de Fútbol que se ha caracterizado por interceder en algunas decisiones futbolísticas de los cuerpos técnicos anteriores, sino que además cuenta precisamente con un ofrecimiento de Racing, que no ha querido apresurar la contratación de un nuevo entrenador tras la salida de Gago, y otro desde el fútbol europeo.

“Racing ya se ha comunicado con Heinze. El Mago Capria tuvo una conversación con él. De todas maneras está lejos porque maneja algo de España. La familia vive en España y es el deseo de Heinze poder ir”, explicó Paradiso en relación al todavía técnico de Newell’s.

Entre los nombres que continúan en carrera para el caso en que Juan Román Riquelme salga victorioso de las elecciones del 2 de diciembre destacan Ricardo Gareca, Guillermo Barros Schelotto, Alexander Medina y Gabriel Milito. Martín Palermo era opción, pero su respaldo público a la fórmula de Andrés Ibarra y Mauricio Macri lo habría hecho perder terreno en la consideración.

¿Quiénes pueden votar en las elecciones de Boca?

Las elecciones de comisión directiva que se desarrollarán el domingo 2 de diciembre en Boca tendrán a alrededor de 98 mil socios habilitados para votar de entre los más de 350 mil que tiene el club. Esto se debe a que se debe cumplir con el requisito de ser activos con más de dos años de antigüedad.

¿Qué pasará con Mariano Herrón?

Si el oficialismo se impone en las elecciones, ya hay una decisión tomada en relación a Mariano Herrón, quien no continuará al frente del primer equipo y regresará a trabajar con la Reserva. Si por el contrario ganara la oposición, este podría incluso ser cesado de sus actividades en el club teniendo en cuenta que hace algunos días Mauricio Macri puso en duda sus capacidades para estar desempeñándose en el club.