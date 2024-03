Tras su primer puñado de partidos oficiales como entrenador de Boca Juniors, Diego Martínez atraviesa su mejor momento en el cargo hasta el momento. El DT rescató un empate en el Monumental ante River y luego le ganó a Belgrano con tres goles de Edinson Cavani.

Mientras trabaja en lo que será la visita a Unión, en dónde buscará encadenar victorias por primera vez, reveló un curioso dato de su vida en charla con Radio Rivadavia este martes.

El entrenador del Xeneize explicó que su colega Gabriel Heinze le recomendó ver la serie Gambito de Dama y que le cambió la perspectiva para trabajar con el plantel azul y oro.

“Voy a contar una anécdota: una vez hablando con Gabi Heinze, me recomendó mirar la serie ‘Gambito de Dama’. Cuando miraba a la chica que era una crack del ajedrez, se acostaba y miraba las piezas arriba del ajedrez. A mí me pasa a veces con los muchachos“, comenzó.

Y continuó explayándose sobre lo que le aporta: “El mejor chupete es imaginarme el entrenamiento que voy a hacer al otro día, las tareas, las rotaciones, cómo hacer los cambios o el plan de partido. En vez de leer un libro, me voy a dormir pensando en eso. A veces hasta me llevo la libreta para que si se me ocurre algo, lo anote y no se me pase. Es la pasión que tenemos por esta profesión y la obligación en el club al cual representamos. Tiene que ver con cómo somos nosotros como cuerpo técnico”.

De esta manera, se refirió a la miniserie de Netflix, de 7 capítulos, que relata la vida de una jugadora de ajedrez, protagonizada por la actriz de raíces argentinas, Anya Taylor-Joy.

El saldo del ciclo de Diego Martínez

El exentrenador de Huracán y Tigre, entre otros clubes, lleva 8 encuentros oficiales en el cargo, todos ellos por la Copa de la Liga Profesional. En total, sacó 13 puntos, producto de 3 triunfos, 4 empates y 1 derrota, que le dan un promedio de efectividad de apenas por encima del 54%.