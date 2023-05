Desde su llegada a Boca hace poco más de un mes, Jorge Almirón le dio al plantel un cambio radical desde el aspecto futbolístico, actitudinal y hasta personal, ya que les ha brindado herramientas que rápidamente se notaron para que el Xeneize mejorara y cambiara su contexto negativo en uno mucho más optimista.

Al margen de las cuestiones técnico-tácticas que cambió y enseñó el nuevo DT al plantel de Boca, el propio Almirón ya se mostró en más de una ocasión como un fiel creyente a las cuestiones religiosas y astrológicas, ya que se lo ha visto en la Basílica de Luján post triunfo xeneize frente a Deportivo Pereira y asímismo en los últimos días, se lo vio en redes sociales sosteniendo diálogo con Giorgio Armas, reconocido astrólogo que trabaja con Boca y tantos otros clubes.

Luego de viralizarse esta imagen en donde el entrenador xeneize y el astrólogo compartieron una charla virtual, el propio Armas reveló la conversación misma y la relación que tiene con Jorge Almirón. En diálogo con Diario Olé, Giorgio expresó: “La amistad que tengo con Jorge es de años. Hablamos del futuro de Boca, hablamos siempre, somos muy buenos amigos“. Asímismo, también añadió que sostiene una relación similar con Sebastián Battaglia y con Julio César Cáceres, actuales entrenadores de Huracán y Olimpia respectivamente.

Además, el astrólogo se mostró auspicioso con el 2023 de Boca de la mano de Almirón: “Jorge es un tipo laburador y con experiencia para darnos cosas lindas, buen profesional, lo quiero y admiro mucho. River ganará la Liga, pero veo a Boca muy bien aspectado para 2023“, confesó.

Por último, destacó que en 2022 tuvo influencia el uso de la camiseta íntegramente amarilla para vencer a River en el Monumental y ahora reveló que la nueva indumentaria celeste tiene buenos augurios astrológicos: “La celeste da suerte extra, es para que te ataquen todo el partido y ganar al final, te cobren un penal a favor o se vaya lesionado algún rival. Tengas buena suerte, estés bien aspectado por los planetas. Está rigiendo el celeste desde hace 15 o 20 días, por eso lo del City, Napoli, Cristal en Perú… Es muy importante el celeste ahora en la astrología. Obvio que el miércoles en la Libertadores (vs Deportivo Pereira en Colombia) nos conviene jugar con la celeste, pero no depende de nosotros. Eso lo impone Conmebol. Esperemos, vamos con fe“, cerró. Para los creyentes en los astros, como Jorge Almirón, estos detalles no son azarosos, y son parte del todo.