Lo quisieron River y Boca, ganó la Copa Libertadores, compartió delantera con Lewandowski y anunció su retiro a los 40 años

Oriundo de San Fernando, Lucas Barrios tuvo su primera aproximación al mundo del fútbol siendo mascota de Chacarita. En el club de San Martín jugaba su primo -David Barrios- que lo alentó a que haga algunas pruebas. Tras pasar por varios clubes, ingresó a las Inferiores de Huracán, pero finalmente se tuvo que ir antes de debutar en Primera por cuestiones físicas. Si bien quiso dejar la actividad, su padre lo convenció que haga una prueba en Argentinos Juniors y ahí no solamente quedó, sino que además tuvo su ansiado estreno en Primera, fue en el año 2003 de la mano de Ricardo Gareca.

Barrios vistió camisetas importantes como las del Borussia Dortmund, Colo Colo, Gremio y Palmeiras, además representó a la Selección de Paraguay -obtuvo la nacionalidad por su madre-, combinado con el que disputó el Mundial 2010 y la Copa América 2011, en la que fue subcampeón. En el tramo final de su carrera jugó en varios clubes de Argentina y recientemente en Sportivo Trinidense y Sportivo Luqueño. El pasado lunes, a través de sus redes sociales, el delantero anunció su retiro de la actividad profesional a sus 40 años, pero en su trayectoria quedaron algunos hitos por destacar.

Lucas Barrios representó a la Selección de Paraguay. (Foto: Getty).

River y Boca lo quisieron

La primera vez que sonó el nombre de Lucas Barrios para River fue en el año 2013 cuando al Millonario lo dirigía Ramón Díaz, pero finalmente el pase no se pudo dar. A fines de 2017, el delantero volvió a aparecer en el radar del club de Núñez, la intención era sumarlo para comienzos de 2018, pero nuevamente las negociaciones no llegaron a buen puerto. Por su parte, Boca también se interesó en Barrios, fue en 2021 y, tal como sucedió con su rival de toda la vida, el pase no se concretó.

Compañero de Lewandowski

La carrera de Lucas Barrios tiene un quiebre en la temporada 2008/09, cuando la rompe en Colo Colo y logra marcar 37 años en el año. Eso lo llevó a ser visto por clubes de la talla de Borussia Dortmund que se llevó. En el conjunto alemán, Lucas Barrios llegó a compartir delantera con Robert Lewandowski, ambos atacantes compartieron equipo entre 2010 y 2012.

Barrios y Lewandowski. (Foto: IMAGO).

Campeón de la Libertadores

Luego de lucirse en Borussia Dortmund, Barrios tuve breves pasos por el fútbol chino, el ruso y el francés hasta que en 2015 decidió regresar a Sudamérica para jugar en Palmeiras. Para 2017 pasó a Gremio y ese mismo año se alzó con la Copa Libertadores al derrotar en la final a Lanús, que venía de dejar a River en el camino.

Barrios en la final de la Libertadores 2017. (Foto: Getty).

¿En qué equipos de Argentina jugó Barrios?

Lucas Barrios hizo su estreno en Primera División en Argentinos Juniors en 2003 -volvió al Bicho en 2018- y también supo jugar en Tigre y Tiro Federal en sus comienzos. Ya siendo un jugador consolidado y tras haber jugado por años en Europa y el fútbol de Brasil, en el tramo final de su trayectoria, Barrios representó a Huracán, Gimnasia, Defensa y Justicia y Patronato antes de pasar al fútbol paraguayo para jugar en Sportivo Trinidense y Sportivo Luqueño.

Barrios con la casaca del Lobo. (Foto: Getty).

