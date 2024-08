Boca no tuvo una buena noche en Mendoza, y en su visita a Independiente Rivadavia no pasó del empate. A pesar de que no mereció sumar, ya que a lo largo del tiempo reglamentario los dirigidos por Diego Martínezfueron superados en todo momento, con sus individualidades buscaron inquietar a los de Martín Cicotello.

Los hinchas que acudieron al estadio Malvinas Argentinas no lo hicieron, pero aquellos que observaron el encuentro desde sus casas no perdonaron la actuación de Nicolás Figal, quien afrontó todo el cotejo, cometió un penal muy zonzo y también fue amonestado cerca del final de la primera etapa.

El rendimiento de Figal no fue para nada bueno. De hecho, las estadísticas justificaron las críticas que recibió: de los 3 duelos terrestres que protagonizó, solamente ganó uno de ellos. Incluso, en los duelos aéreos salió derrotado: de 4 que afrontó, ganó tres. Y perdió la posesión del balón en 12 ocasiones. ¿A favor? No fue gambeteado.

Por lo que fue la actuación del ex Independiente e Inter Miami, los hinchas boquenses apuntaron con comentarios de todo tipo: “Qué poco le gusta el fútbol a Figal”; “Figal y Medel no pueden ser los centrales”. Pero también hubo cuestionamientos para Martínez por su planteo táctico: “El DT está más perdido que Figal”, fue otra de las publicaciones que los hinchas realizaron en X.

Las críticas de los hinchas de Boca

Las estadísticas de Nicolás Figal desde que llegó a Boca

Nicolás Figal, en enero de 2022, arribó a Boca desde Inter Miami y hasta el momento afrontó un total de 81 encuentros, convirtió 4 goles y aportó 1 asistencia.

Nicolás Figal extendió su contrato en Boca

En marzo de 2024, los miembros del Consejo de Fútbol llegaron a un acuerdo con Nicolás Figal para prolongar su estadía en el Xeneize, la cual será hasta el 31 de diciembre de 2027.