Más allá de que Boca piensa en el compromiso del jueves, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde el plantel conducido por Diego Martínez deberá recibir a Cruzeiro, en la Comisión Directiva siguen trabajando de lleno en el mercado de pases.

En estos últimos meses, Juan Román Riquelme logró incorporar a Brian Aguirre, Tomás Belmonte, Gary Medel, Agustín Martegani, Milton Giménez y quedó a un paso de hacer lo propio con Ignacio Miramón. Pero así como hubo refuerzos, también se dieron salidas. Y en las próximas horas se concretará la operación para que Vicente Taborda arme las valijas.

Si bien fue Martínez el que pidió que el extremo de 23 años nacido en Gualeguay se quedara dentro del plantel, ya que había recibido diferentes sondeos e incluso a principio de año fue solicitado por Colo-Colo para que en el Xeneize se sumara Carlos Palacios, lo terminó relegando y dejando sin la oportunidad de sumar minutos. Y su carrera continuaría en Platense, donde ya estuvo a préstamo entre 2022 y 2023.

Hubo algunas reuniones entre los directivos del Calamar y el futbolista, con quien llegaron a un acuerdo en lo que respecta a su sueldo, y ahora deberán hacer lo propio con los directivos boquenses, a quienes le pedirán que dejen salir a Taborda por medio de un préstamo por 18 meses y con opción de compra. ¿Se dará?

Vicente Taborda se irá de Boca. (Getty Images)

Las estadísticas de Vicente Taborda

Aún no tiene goles con la camiseta de Boca, pero sí hizo 5 con Platense (disputó 49 partidos), donde estuvo a préstamo. Con la camiseta azul y oro, Vicente Taborda acumula 17 compromisos.

Diego Martínez habló de Vicente Taborda

En marzo de este año, el entrenador de Boca se refirió a la situación que ya vivía Vicente Taborda, quien no tenía continuidad. Y es algo que no cambió con el correr de los meses.

“Estoy contento por él. Lo conozco de muy chiquito, es uno de los futbolistas que más me gusta”, aseguró Diego Martínez en conferencia de prensa para luego revelar el motivo por el cual no lo venía utilizando en la rotación del plantel. “No tuvo una buena preparación por no saber dónde iba a continuar su carrera. No tuvo buenos ingresos en los amistosos y se lo dije“, completó el entrenador del club de La Ribera.