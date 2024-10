El error en la lista de convocados de Boca para enfrentar a Gimnasia por Copa Argentina que asustó a los hinchas: "No lo puedo creer"

Boca se prepara para el partido ante Gimnasia para revertir la mala situación que se arrastra en este semestre y que Fernando Gago no pudo dar vuelta en su debut ante Tigre, ya que cayó por 3 a 0 en Victoria el pasado sábado. Desde el domingo, Pintita puso al equipo a trabajar para planificar el duelo clave por Copa Argentina de este miércoles, y hoy se dio a conocer la lista de convocados para dicho partido trascendental en Rosario.

Antes de emprender viaje a la ciudad santafecina, Boca se entrenó en el predio de Ezeiza y Gago decidió dar la lista de concentrados para la “final anticipada” ante el Lobo. Sin embargo, a la hora de comunicar la nómina de convocados, desde las cuentas oficiales del Xeneize cometieron un error de tipeo y no figuraba entre los presentes Kevin Zenón.

Al ser una de las figuras del equipo, y confirmado como titular por Fernando Gago, su ausencia llamó la atención y asustó a los hinchas de Boca ya que Zenón tampoco tenía cuestiones físicas que lo marginen del partido ante Gimnasia. Tras unos minutos de incertidumbre, finalmente corrigieron y dieron la lista completa con el ex Unión en la misma.

Dentro de los concentrados aparecen cambios respecto a la que se dio para el debut de Gago como DT, ya que aparecen en la lista Javier García y Cristian Lema, pero no figura Gary Medel, presente en la primera convocatoria del entrenador. Cabe destacar que en el arco figuran los tres arqueros, y aún no se ha confirmado si Sergio Romero o Leandro Brey será el titular en dicho encuentro.

Los convocados de Boca vs. Gimnasia

ARQUEROS: Sergio Romero, Leandro Brey, Javier García.

DEFENSORES: Cristian Lema, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Aaron Anselmino, Juan Barinaga, Luis Advíncula, Lautaro Blanco, Marcelo Saracchi.

VOLANTES: Pol Fernández, Ignacio Miramón, Juan Ramírez, Agustín Martegani, Tomás Belmonte, Cristian Medina, Kevin Zenón, Jabes Saralegui.

DELANTEROS: Exequiel Zeballos, Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Edinson Cavani.

Los convocados de Boca vs Gimnasia (Prensa Boca)

El posible once de Boca vs. Gimnasia

Gago no paró un equipo en las prácticas y no le confirmó a los futbolistas cómo será el once inicial. Sin embargo, diversos periodistas del Mundo Boca revelaron que la formación sería similar al que perdió contra Tigre el pasado sábado con algunas variantes específicas.

El arco está en duda entre Sergio Romero y Leandro Brey, la zona del volante central también tras el mal rendimiento de Ignacio Miramón y podría ingresar Pol Fernández o Tomás Belmonte, y el extremo izquierdo podría integrarlo Exequiel Zeballos en lugar de Miguel Merentiel.

El XI así, saldría de estos nombres: Romero/Brey, Advíncula, Anselmino, Rojo, Blanco; Medina, Miramón/Pol/Belmonte, Zenón; Aguirre, Cavani, Merentiel/Zeballos.

Los comentarios de los hinchas de Boca y la lista incompleta

La primera lista de convocados, sin Zenón por error

