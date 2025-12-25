El inesperado anuncio de Carlos Palacios en plena Navidad que sorprendió a todo Boca

Carlos Palacios fue uno de los futbolistas más cuestionados por los hinchas de Boca, principalmente por sus actuaciones dentro de lo que fue el año, donde no logró alcanzar los objetivos planificados por la institución y el cuerpo técnico.

Pese a la falta de peligro que generó en el área rival, de algunos inconvenientes que tuvo con la disciplina tanto dentro como fuera de la cancha, y que no pudo ser determinante como sí lo mostró en Colo-Colo, terminó siendo titular bajo la conducción de Claudio Úbeda.

En las últimas horas, y en plena llegada de la Navidad, el delantero chileno hizo un anuncio muy importante a través de sus redes sociales: su pareja, la tiktoker Alexia Catalina, está embarazada. De esta manera, esperan por el primer hijo que, aproximadamente, nacerá entre agosto y septiembre próximo.

Pese a que recientemente está embarazada, la emoción de Palacios y su pareja es total. “El mejor regalo que Dios nos pudo dar. Te amamos mucho, mi porotit@. El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado. Te amamos y te esperamos con muchas ansias”, escribió el jugador de Boca junto a una fotografía besando el vientre de quien ahora será la madre de su hijo.

El posteo de Carlos Palacio en Instagram.

En el caso del nacido en Renca, será la tercera vez que tenga un hijo, pero en esta ocasión no será con la misma persona que tuvo a sus dos primeros descendentes.

DATOS CLAVES

