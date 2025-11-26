Es tendencia:
Carlos Palacios reveló la deuda que tiene con Juan Román Riquelme en Boca: “Me lo recrimino”

El chileno habló sobre su relación con el presidente del club y su presente en la institución.

Por Marco D'arcangelo

Carlos Palacios, jugador de Boca.
En la levantada de Boca en el Torneo Clausura, en la que logró cinco victorias consecutivas, el mediocampista ofensivo Carlos Palacios subió su rendimiento y se consolidó como uno de los titulares en la delantera del equipo comandado por Claudio Úbeda

Luego del entrenamiento del Xeneize, el mismo Palacios atendió a los medios en zona mixta y allí además de hablar sobre su rendimiento en el equipo, también reveló que tiene charlas frecuentes con Juan Román Riquelme y confesó que tiene una deuda pendiente con él. 

La misma, está relacionada con la falta de gol desde que llegó a principios de este año. Tal es así que en 34 partidos disputados solamente convirtió tres tantos. La última vez que marcó fue el 19 de abril en la victoria 2 a 0 ante Estudiantes por la fecha 14 del Torneo Apertura. 

A veces converso con el 10 a ver qué se puede mejorar. Tenemos una charla cuando nos encontramos, siempre me ayuda tanto afuera como adentro. Escuchar a personas que ya jugaron es maravilloso y uno aprende siempre todos los días”, inició sobre su relación con Riquelme. 

Y agregó respecto a la deuda que tiene con él: “Mi deuda pendiente es llegar más al gol. Hago autocrítica y sé que me falta el gol, me lo recrimino. Ante Talleres llegué más al área y tuve dos. Quiero hacer un gol para volver a convertir y pisar al área es lo que me da la oportunidad”.

Su relación con el hincha

Otro de los temas que tocó Palacios fue su relación con los hinchas de Boca. A lo largo del año tuvo idas y vueltas con ellos, ya que lo criticaron por su rendimiento, así como también por cuestiones que pasaron fuera de las canchas y que habrían afectado su nivel. 

“Me sentí cómodo siempre. La relación con el hincha en un momento se quebró, pero siempre me hicieron saber que me quede. La adaptación no me costó tanto, pensé que iba a ser más difícil en general, pero ahora me siento mucho más cómodo“, soltó.

“Se me cuestionó por cosas que no hice. La mitad de las cosas que dijeron son mentira, cuando salían las cosas conversaban las cosas con quien tenía que conversarlo. La mitad de las cosas fueron mentira, en eso estoy tranquilo. Sé dónde estoy“, cerró al respecto. 

En síntesis 

  • El mediocampista de Boca, Carlos Palacios, reveló que su deuda pendiente es “llegar más al gol”, con solo tres tantos en 34 partidos disputados.
  • Palacios confesó que conversa frecuentemente con Juan Román Riquelme para ver qué puede mejorar.
  • El jugador afirmó que su relación con el hincha se “quebró” en un momento por “cosas que no hice”, pero que ahora se siente “mucho más cómodo”.
