No se vio en TV: la ayuda de Palacios a Marchesín en el penal atajado en Boca vs. Talleres por los octavos de final

En una noche electrizante en La Bombonera, Boca venció 2-0 a Talleres y selló la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Con un doblete de Miguel Merentiel, el Xeneize sacó boleto a la próxima instancia, donde ya sabe que se enfrentará a Argentinos Juniors en condición de local. Sin embargo, hubo un detalle que pasó desapercibido con Agustín Marchesín de protagonista.

Cuando el partido iba 1-0 y se disputaban las últimas acciones del primer tiempo, por una mano de Exequiel Zeballos, Sebastián Zunino no dudó en sancionar la pena máxima a favor del conjunto cordobés. Sin embargo, en ese preciso momento, Carlos Palacios entró en escena para colaborar con el guardameta y marcar un antes y un después en el compromiso de alto voltaje.

Lo cierto es que, aunque no se vio en TV, Palacios le indicó a Marchesín dónde tirarse para atajar el penal. En una cámara de la Liga Profesional de Fútbol, se captó de forma perfecta el instante en el que el chileno le hace la seña a su compañero para que se arroje hacia su izquierda. Así fue como el arquero le contuvo el disparo a Mateo Cáceres la última del primer tiempo.

El gesto es claro y sostiene el brazo estirado durante varios segundos, mientras el hombre de Talleres se prepara para patear y comienza con la carrera hacia la pelota. El guardameta se la jugó por el mediocampista ofensivo, le adivinó el palo y con sus manos envió la pelota al tiro de esquina y culminar el PT. Como si fuera poco, a los 20 segundos del ST llegó el 2-0 definitivo para el triunfo.

Al término del encuentro, Agustín dialogó en una entrevista exclusiva con TNT Sports y rompió el silencio. “Fue un año complicado, al inicio sobre todo. Estoy contento por el triunfo, todos saben que es mi sueño estar acá“, expresó en primer lugar. Luego, añadió: “Soy feliz cumpliendo mi sueño en Boca, es algo increíble y lo disfruto día día con la responsabilidad que amerita”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el experimentado de 37 años amplió su discurso al respecto. “Trabajo día a día para crecer y mejorar. Me vengo sintiendo bien en los últimos partidos“, sostuvo el hombre clave en el cotejo. “Tengo muchas ganas de demostrar lo que ha sido mi carrera. Estoy feliz por mi presente”, culminó su declaración el arquero de Boca.

