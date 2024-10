Boca se encuentra en un nuevo proceso de transición deportiva tras la salida de Diego Martínez y con la confirmación de los cambios que tendrá el plantel en las próximas semanas de cara al 2025. Más allá de la confirmación de Fernando Gago como entrenador, Juan Román Riquelme busca refuerzos de jerarquía y uno de ellos es el chileno Carlos Palacios.

El mediapunta de Colo Colo interesa en el Xeneize desde hace más de un año pero nunca pudo concretarse su arribo por diferencias económicas entre los clubes. Ahora, en enero buscarán cerrar su fichaje. En este contexto, el propio Palacios habló en las últimas horas y se refirió a su situación actual, así como también de las chances de que tiene de arribar a Boca en 2025.

En diálogo con el medio chileno “Sin Retoques”, el volante mencionó detalles de la charla que tuvo con Riquelme post partido con River por la Copa Libertadores y destacó los elogios que recibió allí: “Me felicitó después del duelo con River. Me dejó un mensaje que se ponía contento por mí, que me veía que estaba haciendo bien las cosas. Que había mejorado mucho“, comenzó.

En sintonía, señaló: “Me dijo que me preparara para mejorar, que si podía entrenar afuera, mejor. Y que no perdiera mi estilo de juego, que vaya siempre fue para adelante y que confiará en mí mismo porque soy un jugador diferente“.

Más allá de esta declaración, Palacios también expresó que quiere mudarse de Chile y salir de Colo Colo rumbo a Boca: “En su momento fue que no congeniaron entre clubes, fue un tema entre los dos equipos. Ellos sabían mi postura. Siento que cumplí un ciclo en el país. Quiero salir de Chile en diciembre y quiero irme campeón“.

Sobre su salida, por último, cerró: “Si se ejecutaba la cláusula, la decisión la tomaba yo. Cuando se ejecutó, lamentablemente no se pudo dar el traspaso. Lo vi como algo importante para mi carrera, jugaban Copa Sudamericana. Pensé en la vida personal, cuando me fui a Brasil me cambió la vida y quería vivir esa sensación. Me dieron mucha información del entorno, por todo eso quería dar ese paso“.

El posible arribo de Carlos Palacios a Boca: las últimas novedades

Desde el país trasandino reportaron novedades acerca de su posible arribo a Boca a fines de esta temporada. En D-Sports Chile, el periodista Rodrigo López sentenció: “Boca va a hacer la posibilidad de comprar la parte del pase que tiene Colo Colo. Se están negociando montos y este partido empieza a abrochar un poco las negociaciones“, informaron en medio de la serie de Libertadores ante River.

Además, reveló aún más información sobre el interés de Juan Román Riquelme y el Xeneize en contar con el volante chileno: “Boca, incluso, habría acelerado gestiones para cerrar la incorporación de Carlos Palacios ahora y que parta a fin de año a Buenos Aires. Lo que hizo ante River fue clave para que Boca avance así“. En base a la información desde Chile, Boca tendría cerca a su primer refuerzo para el 2025, siendo éste ni más ni menos que el reciente verdugo de River en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Los números de Carlos Palacios en el 2024

El chileno de 24 años goza de un gran presente. Entre la Libertadores y los certámenes locales, Carlos Palacios lleva 35 partidos disputados en los que anotó 10 goles y dio 9 asistencias, siendo la gran figura del Colo Colo de Jorge Almirón en esta temporada.

Cabe destacar que en junio, el Cacique compró su ficha al Vasco da Gama por 2 millones de dólares debido a que se vencía su préstamo. Boca negoció en reiteradas ocasiones con los dos clubes por su pase, pero las tres partes no llegaron a ponerse de acuerdo en los montos. Hoy posee una cláusula de rescisión de 5 millones de dólares.