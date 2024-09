Eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Cruzeiro, Boca apunta todos los cañones a la competencia doméstica, urgido por seguir mejorando su posición en la Liga Profesional, en la que se ubica a 6 puntos del líder Vélez, y también pendiente del desarrollo de la Copa Argentina, en que deberá medirse a Talleres de Córdoba por el pase a cuartos de final.

Para que los objetivos puedan concretarse, tanto Juan Román Riquelme como los integrantes del Consejo de Fútbol esperan que Diego Martínez encuentre la fórmula para lograr que sus futbolistas logren prolongar los momentos de buen juego y que el equipo deje de mostrar vaivenes en el transcurso de un mismo partido.

Así lo hizo saber recientemente Mauricio Chicho Serna, dejando tanto al DT como a los integrantes del plantel un mensaje de intenciones. “El cuerpo técnico viene trabajando con los jugadores que tiene a disposición, porque hay algunos lesionados que son importantísimos para nosotros y otros que fueron a Selección”, comenzó diciendo el colombiano en diálogo con TNT Sports.

Remarcando la importancia del partido del próximo sábado ante Talleres, por los octavos de final de la Copa Argentina, Serna agregó: “Con lo que tiene (el CT), está trabajando bien, buscando lo mejor de cada uno de nuestros futbolistas y esperando que el sábado Boca siga mejorando. Que ya no sean 40, 50, 60 minutos. Ojalá sean 90 minutos de un buen nivel para poder pasar una serie difícil”.

El DT necesita salir fortalecido del duelo de Copa Argentina ante Talleres.

Serna confirmó el malestar por la designación de Merlos para el partido ante Talleres

Si se había avanzado que en Boca había malestar por la designación de Andrés Merlos como principal encargado de impartir justicia en el duelo de este sábado ante Talleres de Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina, Mauricio Serna se encargó de confirmarlo.

“Es un juego que define muchas cosas. En la previa del Superclásico salieron muchas fotos (suyas con ropa de River). Yo ni siquiera le manifesté nada porque para mí no tiene nada que ver. En el gusto personal no me quiero meter. Lo que quiero, lo que deseamos, lo que necesitamos, es que sea lo mejor posible el arbitraje. Y que no se nos olvide que no hay VAR. Entonces, me parece más complejo”, resaltó.

Elogios a Milton Giménez

Mauricio Serna se mostró conforme con las incorporaciones que hizo Boca en el último mercado de pases y destacó especialmente el rápido aporte de Milton Giménez. “Se van acomodando bastante bien. Hay que resaltar lo de Giménez. Muy pocos partidos y muchos goles. Eso nos da tranquilidad, pero a la vez felicidad”, destacó.