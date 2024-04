El futuro de Sergio Romero ya genera incertidumbre en el mundo Boca. Cuando parecía que la oferta que le hizo el club aseguraba su continuidad, ahora salen a la luz algunos detalles por los cuales podría elegir una salida, incluso fuera del fútbol argentino.

Chiquito Romero se transformó en uno de los referentes del Xeneize a base de buenas actuaciones, pero sobre todo a atajadas en las definiciones por penales en la pasada Copa Libertadores. Nadie duda en que es el arquero titular en el equipo de Diego Martínez, pese al crecimiento de Leandro Brey durante su ausencia por lesión.

Sin embargo, hubo un primer indicio que llamó la atención sobre su futuro por dudas sobre si Boca le renovaría su contrato o no. El actual vínculo entre Chiquito y el cuadro de la Ribera vence en diciembre de este año. Pero, fue el propio arquero quien reveló que el club le hizo una oferta de renovación.

Chiquito Romero no asegura su futuro en Boca y evalúa ofertas por un motivo

“Yo tengo contrato con Boca hasta diciembre, voy a dar lo mejor que tengo para, obviamente, para seguir en Boca si me toca. No me preocupa hoy que me traigan un contrato sobre la mesa. Es más, tengo el contrato sobre la mesa, esa es la realidad“, comentó Sergio Romero luego del triunfo ante Sportivo Trinidense por Copa Sudamericana.

Según fuentes confirmaron a BOLAVIP, ese contrato es de 1+1. Se renovaría al arquero de 37 años por un año más con opción a un segundo año si las partes están de acuerdo. Pero, todavía no hay respuesta, puesto que Romero evalúa otras ofertas y una situación personal.

El ex Manchester United cumplirá con su contrato hasta diciembre, mientras evalúa qué hacer con su futuro. No se apurará con su decisión, ya que aún tiene tiempo para definir si sigue en Boca o no. El motivo por el que optaría por su salida tiene que ver con su familia.

La situación de Argentina a nivel socioeconómico no es un tema menor en los Romero. Al no ayudar este panorama a nivel nacional, la idea de irse al exterior está “latente“, según explicó el periodista Luis Fregossi.

La MLS, a la carga en busca de Chiquito Romero: ¿Inter Miami?

Tal como adelantó el periodista Marcos Bonocore de TNT Sports, la MLS viene a la carga por Sergio Romero. Hay un equipo que está haciendo fuerza por Chiquito para que llegue libre en diciembre. Sin embargo, no trascendió el club.

Aunque, horas después, el periodista Martín Liberman deslizó luego del partido ante Rayados de Monterrey (derrota y eliminación de la Copa de Campeones de la CONCACAF) que Inter Miami quiere a Romero. Esto, sin embargo, fue desmentido horas después por algunas fuentes ligadas a Boca como el periodista Chicho Grosman en TyC Sports. ¿Será así?