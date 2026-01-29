El nuevo dardo de Marino Hinestroza para la dirigencia de Boca: “Que quede claro para los hinchas”

Aunque Boca Juniors ya cambió de página y abrochó a sus primeros refuerzos, Marino Hinestroza aún ofrece explicaciones por su repentino cambio en este mercado de pases. El colombiano tenía todo arreglado con el Xeneize, pero recaló finalmente en Vasco da Gama.

El club de la Ribera había puesto 5 millones de dólares sobre la mesa, pero Atlético Nacional dejó de responderle a la dirigencia de Boca y se lo terminó vendiendo al club carioca por un millón más. Ahora, Hinestroza inicia una nueva etapa en su carrera y ya fue presentado en su nuevo club.

En la conferencia de prensa de este miércoles, el cafetero, que aspira a disputar el Mundial 2026 mediante un buen semestre a nivel de clubes, reveló que también Botafogo e Internacional de Porto Alegre habían pujado por su pase en este mercado.

En ese contexto, aprovechó para explicar por qué decidió vestir los colores de Vasco da Gama pese al interés de los otros equipos: “Vine para acá porque sentí que fue el equipo que más quiso que me pusiera su camiseta. Mi familia y yo estamos felices de estar aquí. Fui el primero en tomar la decisión, quiero que quede bastante claro para los hinchas y para todo el mundo”.

Hinestroza, nuevo jugador de Vasco da Gama. (Foto: Getty)

Con aquella frase, Hinestroza dejó expuestos a los dirigentes de los otros clubes involucrados al compararlos con el manejo que tuvieron los mandatarios del equipo de Río de Janeiro.

Publicidad

Publicidad

Además, lanzó otra frase sobre Fernando Diniz, DT de Vasco, que salpicó a Claudio Úbeda: “No necesité hablar mucho con él, solo fueron 20 minutos, pero ahí estuvo seguro y sin dudas. Ningún director técnico de los demás interesados me llamó. Por eso fue importante”.

ver también El gran sacrificado del 11 de Boca que perderá su puesto ante la titularidad de Santiago Ascacibar

Datos clave