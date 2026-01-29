El gran sacrificado del 11 de Boca que perderá su puesto ante la titularidad de Santiago Ascacibar

Luego de la derrota ante Estudiantes en La Plata, Boca dio vuelta la página y ya volvió a los entrenamientos de cara al duelo del próximo domingo contra Newell’s en La Bombonera, correspondiente a la tercera fecha del Grupo A del Torneo Apertura.

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, podría realizar por lo menos dos cambios en la mitad de la cancha. Uno de ellos es el regreso de Ander Herrera, mientras que el otro sería el estreno de Santiago Ascacíbar, uno de los dos refuerzos de este mercado de pases.

Es que, en la práctica de este jueves, el ‘Ruso’ fue titular en la práctica de fútbol en la que los habituales suplentes y los que no sumaron tantos minutos contra Estudiantes, se enfrentaron a un combinado de la Reserva comandada por Mariano Herrón.

De esta manera, se espera que Herrera regrese en lugar de Williams Alarcón, tal como pasó en el entretiempo contra el Pincha, mientras que el sacrificado en la mitad de la cancha para que ingrese Ascacíbar sería Tomás Belmonte, quien jugó 74 minutos en La Plata.

Tomás Belmonte saldría del 11 de Boca. (Getty).

Por otro lado, en la ofensiva podría darse otra variante pensando en el duelo contra la Lepra, ya que tanto en la práctica del viernes como en la del sábado evaluarán a Ángel Romero y en caso de responder de buena manera, podría meterse en lugar de Iker Zufiaurre.

Publicidad

Publicidad

Así las cosas, serían tres los cambios que metería Úbeda para el tercer compromiso de su equipo en el Torneo Apertura, que será contra Newell’s en La Bombonera, en donde buscarán cambiar la imagen que dejaron en La Plata y volver a encontrarse con la senda de la victoria.

ver también Claudio Úbeda no tiene garantizada su continuidad en Boca hasta fin de año: el motivo

La posible formación de Boca para enfrentar a Newell’s

El equipo de Úbeda podría salir a la cancha con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón o Iker Zufiaurre, Ángel Romero y Exequiel Zeballos.

En síntesis

El entrenador Claudio Úbeda evalúa realizar tres cambios para enfrentar a Newell’s el domingo.

evalúa realizar para enfrentar a el domingo. Santiago Ascacíbar jugaría como titular tras participar en la práctica con los futbolistas suplentes.

jugaría como titular tras participar en la práctica con los futbolistas suplentes. Ander Herrera regresaría a la formación inicial de Boca reemplazando a Williams Alarcón.

Publicidad