En las últimas horas, Brighton and Hove Albion le envió a Boca una suculenta propuesta para quedarse con los servicios de Valentín Barco, en la cual expresan que desean llevárselo en este mercado de pases.

Sin duda alguna, en el territorio azul y oro quedaron atónitos ante esta posibilidad, ya que el gran objetivo del equipo dirigido por Jorge Almirón es poder levantar la CONMEBOL Libertadores, donde ahora chocarán ante Racing por los cuartos de final.

Luego de que se conociera la oferta de los ingleses para quedarse con el Colo, fue Sergio Romero quien se refirió a la posibilidad de que el lateral izquierdo deje de vestir la camiseta de Boca, y le envió un mensaje muy claro.

Romero se convirtió en un referente del Xeneize, tanto dentro como fuera del vestuario. Y los hinchas se lo reconocen. “Primero que me ayude a ganar la séptima, y después que haga lo que quiera” , manifestó el ex arquero de la Selección Argentina. Pero no fue lo único que le recomendó al juvenil nacido en 25 de mayo.

“Trataría de ayudarlo a que si tiene un destino como la Premier League, se prepare. No es un fútbol fácil, es muy físico, no te respetan. No les importa nada si tu pierna vale uno o diez millones, les importa cero, quieren competir. Entonces, te pasan por arriba literalmente”, añadió Romero en diálogo con ESPN. ¿Qué decisión terminará tomando el juvenil?

¿De cuánto es la cláusula de Valentín Barco en Boca?

Barco renovó su contrato con Boca hasta diciembre de 2024 y se fijó una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares en caso de que algún equipo esté interesado en llevárselo. A priori, Brighton y Manchester City están dispuestos a poner ese dinero.

¿Barco juega la serie de Copa Libertadores contra Racing?

Si bien la postura de Barco es quedarse a jugar la CONMEBOL Libertadores con Boca, las dos opciones principales para asegurar su permanencia hasta noviembre son: