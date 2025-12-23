El posteo de Nacional sobre Boca que provocó las cargadas de los hinchas de Peñarol y River

En las últimas horas, el Club Nacional de Football de Montevideo, realizó una publicación en sus cuentas oficiales de redes sociales para recordar los 80 años del título internacional que comparte con Boca Junior, en la Copa Escobar-Gerona, que por entonces la disputaban los subcampeones del campeonato tanto Argentino como Uruguayo.

”El 22 de diciembre de 1945, Nacional obtendría, en forma compartida con el Club Atlético Boca Juniors, la Copa Escobar-Gerona, certamen oficial rioplatense instaurado en el año 1941 por la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino. La serie comenzó el 5 de diciembre y culminó el 22, con victorias de ambos conjuntos de visitante 2 a 1 y 2 a 3”, describe el posteo del elenco charrúa.

Asimismo, explica que ”en la edición de aquel año”, el reglamento ”contemplaba que, en caso de igualdad de puntos y goles tras los dos partidos, el título de campeón se adjudicaba en forma compartida entre ambos clubes”. Por eso, al día de hoy, ”tanto el Club Nacional de Football, como el Club Atlético Boca Juniors, son los equipos con más títulos internacionales del continente, totalizando 22 cada uno”.

Claro, la idea era remarcar que tanto el Bolso como Boca son los dos equipos sudamericanos con más cantidad de títulos internacionales. No obstante, fue motivo de burlas por parte de, primero, los aficionados de Peñarol, y poco más tarde, de los hinchas de River, que se encargaron de colmar el posteo con comentarios.

”Felicidades por la copa que jugaban los sub campeones”, escribió el usuario GonzaEFP. Y detrás de él se sumaron otros escritos como ”Se jugaba entre subcampeones y la copa la ganaron los 2. El chiste se cuenta solo”, ”sean serios” y ”Si tenés que aclarar que era oficial, es porque era amistoso”.

El historial de la Copa Escobar – Gerona

La Copa de Confraternidad Escobar-Gerona debe su nombre a los entonces presidentes de la AFA (Adrián Escobar) y de la AUF (Héctor Gerona) y se jugaba bajo un formato de ida y vuelta. Aunque se organizó en cuatro ocasiones entre 1941 y 1946, solo dos ediciones se consideran terminadas y con títulos oficiales reconocidos, ya que las dos primeras quedaron incompletas al no disputarse los partidos de revancha.

En el historial oficial, Boca Juniors destaca como el máximo ganador con dos títulos: el de 1945, que compartió con Nacional tras igualar en puntos y goles en la serie, y el de 1946, que obtuvo de forma individual tras vencer a Peñarol en ambos encuentros.

Además, San Lorenzo y el equipo carbonero también participaron en las ediciones iniciales de 1941 y 1942, pero debido a la falta de un tercer partido de desempate o de la vuelta reglamentaria, sus registros en este torneo permanecen como desiertos o no adjudicados oficialmente en los palmarés generales.

En síntesis

Nacional y Boca Juniors conmemoraron los 80 años de la Copa Escobar-Gerona ganada en 1945.

El reglamento de 1945 adjudicó el título de forma compartida por igualdad de puntos.

Ambos clubes totalizan 22 títulos internacionales oficiales, posicionándose como los máximos ganadores del continente.

