Quién es el árbitro de Independiente Rivadavia vs. River por el Torneo Apertura 2026

Este lunes por la noche, Independiente Rivadavia recibe a River por la octava jornada del Torneo Apertura 2026. El partido disputado en el Estadio Malvinas Argentinas, comienza a partir de las 21:30 horas y cuenta con una cobertura especial de BOLAVIP. Sin embargo, el foco está puesto en quién será el árbitro encargado de impartir justicia en Mendoza ante un duelo tan importante.

El conjunto de Cuyo está puntero en la zona B y un triunfo lo alejaría de sus perseguidores con una buena ventaja de cara a la segunda mitad de la fase regular del campeonato. En contraparte, el Millonario está 6° con 10 unidades, por lo que una victoria lo acomodaría en la tabla, pero una derrota le complicaría seriamente su clasificación a los octavos de final de la competición local.

Lo cierto es que, para el enfrentamiento entre Independiente Rivadavia y River, el árbitro designado es Facundo Tello. El experimentado de 43 años que también es internacional para Conmebol y FIFA, es el encargado de impartir justicia en el compromiso estelar por la octava jornada de la zona B del campeonato doméstico, que puede ser muy determinante para la tabla de posiciones.

Facundo Tello, experimentado árbitro argentino. (Getty Images)

El nacido en Bahía Blanca cuenta con un equipo de suma experiencia. Junto a él y como jueces línea están Facundo Rodríguez y Federico Cano, que tienen una misión más que relevante en un duelo habitualmente caliente, con antecedentes que así lo confirman. Además, Juan Nebietti es el cuarto árbitro encargado de los bancos de suplentes y de saltar al césped ante cualquier urgencia.

A su vez, hay que tener en cuenta otro factor más que importante en partidos de alto voltaje como este. Es que no puede pasar desapercibida la presencia de la herramienta tecnológica para revisar jugadas decisivas, que pueden cambiar drásticamente el trámite del partido. Por ese motivo, José Carreras es el encargado del VAR, mientras que en el AVAR está Gastón Suárez.

Facundo Tello, árbitro argentino revisando una jugada en el VAR. (Getty Images)



El equipo arbitral de Independiente Rivadavia – River

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Juan Nebietti

VAR: José Carreras

AVAR: Gastón Suárez

DATOS CLAVE

