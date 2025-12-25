Es tendencia:
El posteo navideño de Paulo Dybala con Oriana Sabatini que repercutió en el Mundo Boca: “Un regalo para los bosteros”

El posible arribo de la Joya al Xeneize es la novela del mercado y al futbolista le hicieron saber que lo quieren con la azul y oro.

Por Agustín Vetere

Paulo Dybala y Oriana Sabatini.
© GettyPaulo Dybala y Oriana Sabatini.

Pasó la Navidad y los hinchas de Boca Juniors le pidieron a Papá Noel la conquista de la séptima Copa Libertadores. Para ello, saben que la contratación de Paulo Dybala puede ser un factor clave para aspirar a volver a la cima del fútbol sudamericano.

La situación de la Joya es la novela en el mercado de pases del Xeneize. El volante ofensivo tiene la intención de ponerse la camiseta de Boca, club del cual es hincha, pero aún tiene contrato con Roma hasta mediados de 2026. Todavía no se descarta su arribo en enero, aunque la chance más concreta se dará al final de la temporada en Europa.

En ese contexto, los hinchas del club de la Ribera están ilusionados con la posibilidad de ver a Dybala junto a Leandro Paredes en 2026. Incluso, una publicación reciente del futbolista generó una ola de comentarios de seguidores de Boca que quieren que se convierta en refuerzo del equipo.

“¡Feliz Navidad a todos! Que puedan disfrutan con sus familias y amigos! Nosotros disfrutando la última de a dos… Los queremos”, escribió Dybala junto a dos fotos con Oriana Sabatini, quien espera el primer hijo de la pareja.

Debajo de la publicación, que acumuló más de 1,4 millones de ‘me gusta’ y 4 mil comentarios en sus primeras 9 horas, los hinchas de Boca le pidieron que tome la decisión de regresar al fútbol argentino: “Vení, Paulo. Sería un gran regalo para los bosteros”.

Otro, en cambio, fue más concreto con su deseo: “Feliz Navidad, Paulo. Boca es tu casa”. “Ori, traé a la Joya a Argentina. Los bosteros lo estamos esperando”, comentó un tercero.

agustín vetere
Agustín Vetere

