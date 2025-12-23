Roma encuentra al reemplazante de Paulo Dybala en un delantero de Atlético de Madrid

El 2026 está a la vuelta de la esquina y puede ser el año en el que Paulo Dybala afronte un nuevo desafío en su carrera. El volante ofensivo de 32 años atraviesa la última temporada de su contrato con Roma y, hoy por hoy, todo indica que no renovará su vínculo.

De esta manera, mientras Boca Juniors se ilusiona con sumarlo para pelear la Copa Libertadores 2026, los dirigentes del club de la capital italiana ya piensa en alternativas en caso de que su estrella finalmente se marche al final de la campaña 2025-26.

En ese contexto, se conoció que Roma está tras los pasos de otra de las figuras en el fútbol europeo para utilizarlo en su posición. Se trata de Giacomo Raspadori, mediocampista ofensivo de Atlético de Madrid que también puede actuar como delantero.

El futbolista italiano ya demostró cuánto puede rendir en la Serie A y llegó este año al Colchonero. El club madrileño desembolsó 22 millones de euros para quedarse con el pase del futbolista de 25 años hasta junio de 2030.

El de la Selección de Italia la rompió con las camisetas de Sassuolo y Napoli y ya dio buenos pasos representando a Atlético de Madrid. Por ello, Roma lo considera como una apuesta segura para sumar al equipo en 2026.

Dybala le respondió a Boca

Durante las últimas horas, el periodista Leandro Aguilera fue consultado en Radio Continental por el estado de la negociación por el campeón del mundo en Qatar 2022, donde dejó en claro que hubo un nuevo contacto entre los directivos azules y oro y el futbolista. “Lo llamaron y le pidió por favor que lo esperen hasta junio”, sostuvo el cronista.

Así las cosas, el cordobés tendría decidido cumplir con su estadía en el cuadro romano y, una vez que finalice el mismo, mudarse hacia la República Argentina para estar cerca de sus seres queridos, además de cumplir su gran anhelo de jugar con la camiseta del club de La Ribera.

