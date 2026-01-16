Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

El probable once de Boca vs. Olimpia: Úbeda piensa repetir el equipo que enfrentó a Millonarios

El entrenador Xeneize buscaría afianzar a los futbolistas que disputaron el primer amistoso.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Los cambios que piensa Úbeda para enfrentar a Olimpia
© GettyLos cambios que piensa Úbeda para enfrentar a Olimpia

Luego de empatar sin goles ante Millonarios en La Bombonera en su primer amistoso del 2026, Boca se prepara para jugar nuevamente este domingo. Será ante Olimpia de Paraguay en el Estadio Único de San Nicolás y Claudio Úbeda piensa en la posibilidad de repetir el equipo.

En la práctica del jueves, el DT del Xeneize decidió alinear a todos los jugadores que no fueron titulares contra Millonarios, aunque ese no sería el once contra el conjunto paraguayo. El objetivo era darle descanso a los que jugaron ante el equipo colombiano, ya que, según pudo saber Bolavip, volverán a hacerlo este domingo.

Eso dejaría como posible XI para enfrentar a Olimpia al siguiente equipo: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Brian Aguirre, Ezequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Úbeda está manejando los minutos de Paredes y Ander Herrera con cuidado.

Úbeda está manejando los minutos de Paredes y Ander Herrera con cuidado.

Ahora bien, cabe destacar que Úbeda está manejando los minutos de Leandro Paredes y Ander Herrera con especial detenimiento, tal y como se pudo ver en el partido del pasado martes, por lo que volverían a jugar un tiempo y Belmonte y Zenón podrían ingresar por ellos en la segunda parte.

Úbeda hace pruebas contra la reserva

El equipo que salió a la cancha en la prueba del jueves fue Leandro Brey; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Mateo Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Dalmasso, Tomás Belmonte, Agustín Martegani, Kevin Zenón; Lucas Janson y Alan Velasco. Un equipo con once jugadores que no fueron de la partida vs. Millonarios ni lo serán vs. Olimpia.

Publicidad

Obviamente, restan todavía 48hs para que Úbeda pueda evaluar a sus jugadores y tomar una decisión definitiva de cara al partido contra Olimpia.

En síntesis

  • Boca enfrentará a Olimpia este domingo en el Estadio Único de San Nicolás.
  • Claudio Úbeda alineó suplentes en la práctica, pero volverán a jugar los mismos once que vs. Millonarios.
  • Paredes y Ander Herrera volverán a tener minutos reducidos.
germán celsan
Germán Celsan

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    ggrova
    german garcía grova

    Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

    jpasman
    toti pasman

    "Riquelme sigue yendo a contramano de los hinchas de Boca y el empate con Millonarios lo expone"

    Lee también
    Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: se aleja Romaña y qué pasará con Colidio
    River Plate

    Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: se aleja Romaña y qué pasará con Colidio

    Pronósticos Manchester United vs Manchester City: el City domina las cuotas en Old Trafford
    Apuestas

    Pronósticos Manchester United vs Manchester City: el City domina las cuotas en Old Trafford

    Entre picada y PlayStation, la polémica reaparición de Moretti: "25 mil dólares no me mueven"
    Fútbol Argentino

    Entre picada y PlayStation, la polémica reaparición de Moretti: "25 mil dólares no me mueven"

    El récord de Juan Martín del Potro que puede igualar Sebastián Báez antes del Abierto de Australia
    Tenis

    El récord de Juan Martín del Potro que puede igualar Sebastián Báez antes del Abierto de Australia

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo