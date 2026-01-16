El probable once de Boca vs. Olimpia: Úbeda piensa repetir el equipo que enfrentó a Millonarios

Luego de empatar sin goles ante Millonarios en La Bombonera en su primer amistoso del 2026, Boca se prepara para jugar nuevamente este domingo. Será ante Olimpia de Paraguay en el Estadio Único de San Nicolás y Claudio Úbeda piensa en la posibilidad de repetir el equipo.

En la práctica del jueves, el DT del Xeneize decidió alinear a todos los jugadores que no fueron titulares contra Millonarios, aunque ese no sería el once contra el conjunto paraguayo. El objetivo era darle descanso a los que jugaron ante el equipo colombiano, ya que, según pudo saber Bolavip, volverán a hacerlo este domingo.

Eso dejaría como posible XI para enfrentar a Olimpia al siguiente equipo: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Brian Aguirre, Ezequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Úbeda está manejando los minutos de Paredes y Ander Herrera con cuidado.

Ahora bien, cabe destacar que Úbeda está manejando los minutos de Leandro Paredes y Ander Herrera con especial detenimiento, tal y como se pudo ver en el partido del pasado martes, por lo que volverían a jugar un tiempo y Belmonte y Zenón podrían ingresar por ellos en la segunda parte.

Úbeda hace pruebas contra la reserva

El equipo que salió a la cancha en la prueba del jueves fue Leandro Brey; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Mateo Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Dalmasso, Tomás Belmonte, Agustín Martegani, Kevin Zenón; Lucas Janson y Alan Velasco. Un equipo con once jugadores que no fueron de la partida vs. Millonarios ni lo serán vs. Olimpia.

Obviamente, restan todavía 48hs para que Úbeda pueda evaluar a sus jugadores y tomar una decisión definitiva de cara al partido contra Olimpia.

