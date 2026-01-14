Este miércoles 14 de enero, se enfrentan Boca y Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo en el Estadio Alberto J. Armando. El encuentro comienza a las 19:00 horas y se puede ver por ESPN Premium y Disney+.
Copa Miguel Ángel Russo
Boca vs. Millonarios EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Copa Miguel Ángel Russo: minuto a minuto
En homenaje al entrenador que se convirtió en ídolo de ambas instituciones, se enfrentan en La Bombonera. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
La posible formación de Boca vs. Millonarios
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
La posible formación de Millonarios vs. Boca
Guillermo de Amores; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Steven Vega, Rodrigo Ureña, Mateo García, Mackalister Silva; Carlos Darwin Quintero y Leonardo Castro. DT: Hernán Torres.
