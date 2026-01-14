Boca vs. Millonarios EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Copa Miguel Ángel Russo: minuto a minuto

Este miércoles 14 de enero, se enfrentan Boca y Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo en el Estadio Alberto J. Armando. El encuentro comienza a las 19:00 horas y se puede ver por ESPN Premium y Disney+ .

