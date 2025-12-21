El sorprendente tatuaje que se hizo Equi Fernández en homenaje a Boca

No caben dudas de que una de las mejores irrupciones de los últimos años en el fútbol argentino, es la de Ezequiel Fernández. El volante que encandiló a todos en Boca emigró a Arabia Saudita y rápidamente arribó a Alemania para relanzar su carrera dentro de la elite. En esta oportunidad, mientras volvió a las canchas tras una lesión, fue noticia por un hecho ajeno a lo deportivo…

El futbolista que actualmente milita en Bayer Leverkusen dejó atrás una cuestión física que lo marginó por un largo periodo y ya se acomodó nuevamente en el equipo. Sin embargo, al mismo tiempo que busca quedarse con la titularidad en la mitad de la cancha, Equi sorprendió a todos con una particular decisión que tomó e hizo viral por publicarlo en estas últimas horas.

Lo cierto es que Equi Fernández se tatuó un escudo gigante de Boca. En un evidente gesto de llevar consigo los colores del club de sus amores, el mediocampista optó por apelar a la tinta en uno de sus brazos. En un diseño que ocupa todo el largo y ancho, se percibe con mucha facilidad la aparición del típico lema “Jugador N° 12“, en alusión a la hinchada del Xeneize.

El tatuaje del escudo de Boca de Equi Fernández. (Instagram: @pumpiirodriguez)

Siempre estuvo claro que Equi es hincha fanático de Boca y él mismo se encargó de mencionarlo en diferentes ocasiones, para que no queden dudas. Además, realizó todas las divisiones inferiores en el Xeneize, por lo que su identificación con la institución es completa. Tras debutar en Primera División y tener un excelente rendimiento, emigró dejando una gran cifra de dinero.

Cabe destacar que solamente un año le alcanzó a Fernández para ser vendido en 19 millones de euros, lo que significó un embolso muy significativo para las arcas del conjunto de la ribera. Con destino a Al Qadsiah, pero nuevamente una temporada le bastó para dar otro salto y fue allí cuando Bayer Leverkusen abonó 25 millones de euros para sacarlo de Arabia Saudita y llevarlo a Alemania.

Vale resaltar que tras irrupción, Equi Fernández disputó un total de 67 partidos oficiales con la camiseta de Boca. En ese lapso de tiempo, convirtió 2 goles, repartió 3 asistencias, acumuló 14 tarjetas amarillas y 2 expulsiones. Además cuenta con dos títulos domésticos, debido a que integraba los planteles que conquistaron la Copa Argentina 2020 y la Supercopa 2022.

