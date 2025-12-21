Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Gastón Ávila podría convertirse en refuerzo de Rosario Central para la Copa Libertadores 2026

El equipo de Jorge Almirón busca dar la sorpresa en el ámbito internacional y por eso quiere pisar fuerte en el mercado de pases.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Gastón Ávila, defensor argentino durante su etapa en Rosario Central.
© GettyGastón Ávila, defensor argentino durante su etapa en Rosario Central.

Después de un buen 2025 en el que fue reconocido como campeón de Liga por ser puntero en la tabla anual, Rosario Central quiere redoblar la apuesta de cara al 2026. Con Ángel Di María como principal emblema, la dirigencia quiere dar la sorpresa en la Copa Libertadores y es por eso que continúa intentando mejorar el plantel con futbolistas de jerarquía para rodear al campeón del mundo.

Luego de la sorpresiva desvinculación de Ariel Holan hace algunas pocas semanas, el Canalla anunció la contratación de Jorge Almirón como nuevo entrenador. Con él a cargo del equipo que lidera Fideo, el objetivo está puesto en hacer una buena campaña en el plano internacional y levantar un título doméstico en el primer semestre, por lo que salió al mercado…

Lo cierto es que Rosario Central realizó una oferta por Gastón Ávila. Dadas las condiciones, la misma es por un préstamo con opción de compra para intentar concretarlo lo antes posible y sumarse a la pretemporada de cara a la próxima temporada. Sin embargo, no será nada sencillo debido a que Ajax busca asegurarse embolsar una importante cantidad de dinero.

Gastón Ávila, defensor argentino durante su etapa en Ajax.

Gastón Ávila, defensor argentino durante su etapa en Ajax.

Vale recordar que el conjunto neerlandés todavía debe abonarle cuotas a Royal Amberes por el pase del ex Boca, por lo que quiere recuperar un monto significativo para saldar dicha deuda. De esta manera, se espera que en los próximos días se avance positivamente ya que todas las partes están dispuestas a llegar a un acuerdo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Un dato importante a resaltar es que Ávila es hincha fanático de Rosario Central y hace presión para regresar al club de sus amores y más ahora que está Di María. Además surgió de las divisiones inferiores del Canalla, por lo que la identidad es aún más grande. Mientras se resuelve su situación, está en Rosario junto a su familia esperando un buen desenlace para su eventual vuelta a Arroyito.

Publicidad
Gastón Ávila, defensor argentino durante su etapa en Rosario Central. (Getty Images)

Gastón Ávila, defensor argentino durante su etapa en Rosario Central. (Getty Images)

Tras cerrar a Fausto Vera y Aníbal Moreno, River acelera por un titular de Racing

ver también

Tras cerrar a Fausto Vera y Aníbal Moreno, River acelera por un titular de Racing

Cabe destacar que en 2025 jugó en Fortaleza. Tras acordar un préstamo con Ajax, el elenco brasileño incorporó al zaguero central durante toda la temporada. A lo largo del año, disputó un total de 34 encuentros oficiales, no convirtió goles, acumuló 5 tarjetas amarillas y una expulsión, pero le permitió sumar mucho tiempo de juego en una liga y un equipo más que competitivo.

DATOS CLAVE

  • Rosario Central envió una propuesta al Ajax de los Países Bajos por un préstamo con opción de compra por Gastón Ávila.
  • Ávila es hincha confeso del club y ya se encuentra en Rosario junto a su familia, presionando para que el Ajax acepte las condiciones.
  • El club neerlandés no lo pondrá fácil porque tiene deudas pendientes con el Royal Amberes por el traspaso del jugador.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
Jorge Almirón regresará al fútbol argentino para dirigir a Rosario Central
Fútbol Argentino

Jorge Almirón regresará al fútbol argentino para dirigir a Rosario Central

La desafiante reacción de Di María contra Estudiantes
Fútbol Argentino

La desafiante reacción de Di María contra Estudiantes

El candidato que pica en punta para reemplazar a Ariel Holan en el Rosario Central de Ángel Di María
Fútbol Argentino

El candidato que pica en punta para reemplazar a Ariel Holan en el Rosario Central de Ángel Di María

Toda la verdad sobre la chance de que Darwin Núñez llegue a River
River Plate

Toda la verdad sobre la chance de que Darwin Núñez llegue a River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo