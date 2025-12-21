Después de un buen 2025 en el que fue reconocido como campeón de Liga por ser puntero en la tabla anual, Rosario Central quiere redoblar la apuesta de cara al 2026. Con Ángel Di María como principal emblema, la dirigencia quiere dar la sorpresa en la Copa Libertadores y es por eso que continúa intentando mejorar el plantel con futbolistas de jerarquía para rodear al campeón del mundo.

Luego de la sorpresiva desvinculación de Ariel Holan hace algunas pocas semanas, el Canalla anunció la contratación de Jorge Almirón como nuevo entrenador. Con él a cargo del equipo que lidera Fideo, el objetivo está puesto en hacer una buena campaña en el plano internacional y levantar un título doméstico en el primer semestre, por lo que salió al mercado…

Lo cierto es que Rosario Central realizó una oferta por Gastón Ávila. Dadas las condiciones, la misma es por un préstamo con opción de compra para intentar concretarlo lo antes posible y sumarse a la pretemporada de cara a la próxima temporada. Sin embargo, no será nada sencillo debido a que Ajax busca asegurarse embolsar una importante cantidad de dinero.

Gastón Ávila, defensor argentino durante su etapa en Ajax.

Vale recordar que el conjunto neerlandés todavía debe abonarle cuotas a Royal Amberes por el pase del ex Boca, por lo que quiere recuperar un monto significativo para saldar dicha deuda. De esta manera, se espera que en los próximos días se avance positivamente ya que todas las partes están dispuestas a llegar a un acuerdo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Un dato importante a resaltar es que Ávila es hincha fanático de Rosario Central y hace presión para regresar al club de sus amores y más ahora que está Di María. Además surgió de las divisiones inferiores del Canalla, por lo que la identidad es aún más grande. Mientras se resuelve su situación, está en Rosario junto a su familia esperando un buen desenlace para su eventual vuelta a Arroyito.

Gastón Ávila, defensor argentino durante su etapa en Rosario Central. (Getty Images)

Cabe destacar que en 2025 jugó en Fortaleza. Tras acordar un préstamo con Ajax, el elenco brasileño incorporó al zaguero central durante toda la temporada. A lo largo del año, disputó un total de 34 encuentros oficiales, no convirtió goles, acumuló 5 tarjetas amarillas y una expulsión, pero le permitió sumar mucho tiempo de juego en una liga y un equipo más que competitivo.

