Pensando en el partido del viernes contra Defensa y Justicia, Jorge Almirón fue probando distintos nombres en la semana. Finalmente, el entrenador de Boca decidió jugar con casi todos los titulares, a excepción de un nombre: Javier García. El ex-Tigre iría de arranque en Florencio Varela con un propósito en particular.

Si bien no es una sorpresa que Javi aparezca en el XI, sí es llamativo que lo haga cuando el DT decide no rotar. Sergio Romero atraviesa un grandísimo momento y su salida no tiene que ver con factores como el cansancio o algo parecido. Se trata de una prueba de cara a un futuro no muy lejano.

Según informó el periodista Martín Costa en ESPN, quieren que García ataje contra un rival de esta categoría porque la idea es que vuelva a ser titular en el Superclásico ante River. Se espera que Almirón ponga varios suplentes para ese encuentro (caerá en el medio de la serie vs. Palmeiras) y el arquero no sería la excepción.

¿Cuándo se juega el Superclásico?

La fecha 7 está pautada para el fin de semana del 30 de septiembre. Sin embargo, teniendo en cuenta que los encuentros ante Palmeiras caerán jueves, el Boca-River podría jugarse el domingo 1 de octubre o el lunes 2. Aún no hay confirmación oficial.

¿Cuándo juegan Boca – Palmeiras por la Copa Libertadores?

Boca y Palmeiras se medirán por las semifinales de la Copa Libertadores el jueves 28 de septiembre a las 21:30 en La Bombonera y el 5 de octubre a la misma hora disputarán la vuelta en Sao Paulo. Ambos partidos podrán verse a través de Telefé.