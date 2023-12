El Mundo Boca se encuentra pasando días movidos, ya que el próximo domingo 3 de diciembre se tenían que realizar las elecciones presidenciales, pero finalmente fueron suspendidas debido a una determinación de La Justicia tras una denuncia por parte de la oposición.

Es que, desde la fórmula conformada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri acusan al oficialismo comandado por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal de tener un patrón electoral alterado, ya que afirman que hay 13 mil socios activos que no deberían estar porque pasaron rápidamente de la categoría adherente a activo.

En medio de este caos político, el Presidente Electo de la Nación, Javier Milei, encendió aún más la llama en las redes sociales, ya que se mostró del lado de la oposición, al citar un tuit del perfil “La Macrineta”, que dice que “Le guste a quien le guste, le duela a quien le duela, El mayor ídolo de Boca se llama Martin Palermo. Es el jugador que más alegría le dio a los hinchas. Y encima está del lado correcto, como toda persona de bien”, y Milei lo citó, respondiendo “Absolutamente”.

Cabe destacar que tal como el mismo Palermo lo dijo, en caso de que Ibarra y Macri ganen las elecciones, que aún no tienen fecha estipulada para realizarse, será él quien ocupe el puesto de entrenador del primer equipo, reemplazando a Jorge Almirón, ya que se irá de Platense tras finalizar su contrato el 31 de diciembre de este año.

Tal como es de público conocimiento, Milei apoya a Macri para que sea dirigente nuevamente, y días atrás en su cuenta de Twitter afirmó: “Cuando Martín Palermo se retiró del fútbol en cancha de Boca, mi tristeza fue tan grande que ya nunca más volví a la Bombonera. Si ahora vuelve como DT, me dan ganas locas de volver…”

Dentro de los hinchas de Boca, este posteo reciente de Milei generó malestar, ya que no consideran válida su opinión por sus viejos dichos, en los que afirmó que dejó de ser hincha de Boca luego de lo que fue la derrota ante River en Madrid por la final de la Copa Libertadores 2018.

El pedido de Milei a Macri

“Estoy trabajando activamente. Todavía no hemos definido la lista, pero parte de la conversación que tuve con Javier Milei fue que me dijo ‘necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca‘”, contó Mauricio Macri sobre el increíble pedido que le hizo el Presidente Electo de Argentina.

Y agregó: “Me dijo ‘la he perdido desde que Riquelme es presidente’. Presidente en ejercicio más allá que es vicepresidente. Ahí hubo otro punto de contacto, porque Milei me dijo que me votó también en la época de Boca”,

El relato de Milei sobre el día que se volvió anti Boca

Tras ser el candidato a presidente que más votos obtuvo en las PASO, Javier Milei concedió una entrevista a El País en la que relató cómo pasó de ser hincha de Boca a identificarse con River. “Tengo bastante con vivir en un país populista para ser hincha de un equipo que tomaba decisiones populistas. La contratación de Riquelme, por parte de Angelici, cuando estaba claro que no iba a funcionar y efectivamente no funcionó“, resaltó.

Al recordar la final de Copa Libertadores que terminó con la coronación del Millonario derrotando al Xeneize en Madrid, agregó: “Hinché por Boca. En realidad, no es que hinché. Estaba mirando el partido, pero cuando entró Gago, que fue otro acto de populismo, hinché por River“.