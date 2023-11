El minuto a minuto de las elecciones en Boca está al rojo vivo. Desde que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Número 11 resolvió este martes por la mañana dar lugar a la petición que acercó Andrés Ibarra hace exactamente una semana denunciando irregularidades en el padrón, suspendiendo las elecciones de comisión directiva que estaban previstas para el domingo 3 de diciembre, las versiones, rumores y suspicacias sobre el devenir del acto electoral cambian todo el tiempo.

Así como se deslizó que el mismo podría suspenderse hasta marzo del año próximo, prolongando por tres meses el mandato de Jorge Amor Ameal que tiene a Juan Román Riquelme como vicepresidente, las últimas novedades fueron que desde la oposición todavía aceptarían una manera de que las elecciones finalmente se realicen en la fecha estipulada.

Según avanzó desde sus redes sociales el periodista Martín Arévalo, desde la oposición tienen previsto presentarse en las próximas horas ante la Justicia “a pedir que las elecciones sean este domingo 3. Pero sin esos 13.000 socios, aproximadamente, que la justicia encontró como hechos irregularmente y nulos”.

Esta situación requeriría, entonces, que el oficialismo acepte retirar del padrón de socios habilitados para votar a todos aquellos que se determinó judicialmente fueron aceptados de manera irregular y se especula, siempre según la línea de pensamiento de la oposición, que jugarían en favor de Juan Román Riquelme y compañía.

No hay conciliación

Minutos después que se echara a correr ese rumor, replicado en distintos medios del país, el periodista Fafi Pérez aseguró en DSports Radio haber recibido un mensaje de un hombre importante de la oposición negando cualquier posibilidad de conciliación para que las elecciones puedan realizarse el domingo 3 de diciembre.

El testimonio clave de una exempleada de Boca

Un testimonio que terminó siendo decisivo en la investigación que derivó en la suspensión de las elecciones en Boca fue el de una exempleada del club, del que se transcribe un fragmento: ”Registré anomalías tales como que, por ejemplo, figuraban socios en el día en alta como socio adherente, al otro día en baja y al otro día en alta como activo. El proceso regular está dado por que cuando dan el alta como socio adherente, se le otorga un número a medida que se hacen socios, el adherente y activo no tienen el mismo número. El procedimiento sería que el socio adherente está como en una ‘cola virtual’, no es para hacerse socio adherente hoy y mañana estar como activo, van subiendo de a poco a medida que se bajan los activos, pero no es de un día para el otro”.

“Si tenemos en el mes 100 bajas por mora, de adherentes podemos levantar la misma cantidad, por número de espera respetando el orden cronológico. La cantidad proporcional que se pasaban eran de aproximadamente 300 socios al año. Es muy difícil hacerse socio de Boca, no hay capacidad. Las bajas nunca fueron grandes. Para levantar socios adherentes había que tener un número importante de bajas”, continúa quien confirmó haber trabajado 13 años en el club.

Y remarcó: “Se hacían de un día para el otro o en el mismo día. Hoy en el sistema está eso, es algo que no se borra. En el carnet figura la fecha de ingreso, y la fecha de ingreso era la misma del alta y de la baja, cuando un adherente pasa

años esperando por ser adherente en esta firma virtual”.

¿En qué otras fechas podrían realizarse las elecciones en Boca?

Lejos de que haya confirmación oficial, todo indicaría que las elecciones en Boca se pasarán para el domingo 17 de diciembre, ya que sería el próximo fin de semana disponible tras esta suspensión. Cabe destacar que no podrían realizarse el 10 de diciembre debido a que ese día se dará la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, ni durante las fiestas de fin de años. Otra posibilidad que trascendió es que las mismas queden postergadas hasta marzo del año próximo.