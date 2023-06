“En crisis”: el insólito like de Benedetto a un periodista en el medio de su mal momento

Está claro que Darío Benedetto no está pasando por su mejor momento en Boca. En lo que va del 2023, el Pipa está lejísimos de su mejor nivel, lleva pocos goles en la Liga Profesional y ya no es ovacionado en La Bombonera como en otros tiempos. Por supuesto, los rumores de una salida no faltan.

Hace unos días, cuando fue consultado sobre cómo estaba, dejó una frase picante: “Yo estoy bien, son los boludos que siguen hablando boludeces“. Mientras tanto, luego de otro flojo encuentro -y catastrófico resultado- ante Godoy Cruz, el 9 sorprendió con un “me gusta” en sus redes.

Benedetto le dio like a un tuit del periodista Flavio Azzaro que decía “Benedetto, en crisis” e invitaba a un video con críticas para él. “El 9 siente que Bragarnik no le va a poder conseguir un equipo que no sea en Argentina o México”, completaba el mensaje que el Pipa marcó.

El propio Azzaro se sorprendió con esta situación: “Pipa Benedetto le da like a mi tuit donde hablo sobre él…”, escribió. Llamativo.

No es la primera vez que Benedetto reacciona con un like a un mensaje con críticas para él. La última vez había sido a una respuesta de Enzo Copetti, que lo chicaneaba por la final que Racing le ganó a Boca en San Luis.