Si Boca jugará este jueves el partido que puede depositarlo en la gran final de la CONMEBOL Libertadores, mucho ha tenido que ver con ello Sergio Romero. Es que el equipo que conduce Jorge Almirón empató todos y cada uno de los partidos de playoffs, siendo Chiquito el hombre clave para dejar en el camino en los penales tanto a Nacional en octavos de final como a Racing en cuartos.

Con el empate sin goles en el partido de ida de semifinales ante Palmeiras disputado en La Bombonera la pasada semana, no son pocos los hinchas Xeneizes que ya están invocándose una vez más al arquero para la revancha que se disputará este jueves, desde las 21.30, en el Allianz Parque de Sao Paulo.

No es nada nuevo que si hay penales, con Chiquito hay siempre una gran oportunidad. De hecho, un viejo entrenador de arqueros que lo recibió en las divisiones inferiores de Racing se encargó de confirmar que ese don tiene larga data.

“Lo hacía entrenar arriba de las piedras y vidrios. Yo pensaba ‘este me debe odiar’. No podíamos clavar los pinches porque no entraban en la tierra de lo duro que era el piso de la cancha auxiliar. Le ponía dos conos y el loco se tiraba para acá, para allá y volaba. Nunca se quejó. Siempre me pedía una pelota más”, contó en diálogo con Infobae Roberto Ottaviani, quien sigue desempeñándose en La Academia.

“Palmeiras se las va a ver difícil”

Para Ottaviani, Boca tiene una gran oportunidad de sellar en Brasil su boleto a la final de la CONMEBOL Libertadores y para justificarlo recuerda que el equipo brasileño casi no logró patear al arco en La Bombonera. Si otra vez hay empate, de más está decir cuál es su pálpito.

“Palmeiras se las va a ver difícil. Es un animal, se tiene confianza, seguridad, tiene un físico ideal porque al medir 1,93 se tira y pasa el palo. Si aguanta al pateador, con su intuición, te lo ataja. Te obliga a errarlo, a que lo quieras asegurar y lo tires afuera. Por ahí vas confiado a patearlo a un lugar, pero el tipo no se te mueve y te hace dudar. Salvo con un Messi o Maradona, que te cambian la movilidad del tobillo a último momento porque son mágicos, te la complica”, señaló.

¿Cuántos penales atajó Romero en Boca?

Contando tanda de penales y remates en tiempo reglamentario, Sergio Romero atajó 10 de los 19 disparos que recibió desde los doce pasos desde que es jugador de Boca. Es una efectividad levemente superior al 50 por ciento.

¿Dónde ver la revancha entre Boca y Palmeiras?

Al igual que el encuentro del pasado jueves disputado en La Bombonera, el partido de vuelta a desarrollarse en el Allianz Parque de Sao Paulo será transmitido por Telefé.