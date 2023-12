Mientras dentro del mundo Boca están esperando una resolución final sobre los comicios electorales, donde continúa el fuego cruzado entre Juan Román Riquelme y Andrés Ibarra, desde el oficialismo empiezan a trabajar de lleno en el mercado de pases. Y uno de los objetivos para el 2024 tenía nombre y apellido: Éver Banega.

A lo largo de los últimos días, el mediocampista que se encuentra en Al-Shabab de Arabia Saudita realizó un posteo en donde se lo pudo observar con la camiseta de Boca, y también ‘likeó’ una publicación que realizó TNT Sports en el que se lo veía con la azul y oro. Lógicamente, los hinchas se ilusionaron. Y ahora, el mundialista con la Selección Argentina en Rusia 2018 tomó una decisión sobre su futuro.

“Banega tomó la decisión de volver a Boca” , reportó el periodista Germán García Grova en sus redes sociales, y añadió que “parte de su familia retornó a Argentina”. Pese a la confirmación del retorno, aún no puede firmarse el vínculo con el ex Valencia CF, porque “debe rescindir los 6 meses que le quedan en Arabia Saudita”, algo que no sería inconveniente.

De esta manera, el hijo pródigo de la casa volverá a Brandsen 805 con tan solo 35 años, y buscará jerarquizar el mediocampo que perdió muchísima calidad tras la partida de Alan Varela a FC Porto.

¿Cómo fue el primer paso de Éver Banega por Boca?

Tras debutar en febrero del 2007, Éver Banega disputó un total de 44 partidos con la camiseta de Boca, donde no convirtió goles y sí aportó 3 asistencias. Además, fue parte del plantel que conquistó la última CONMEBOL Libertadores, en el mismo año que hizo su estreno como futbolista profesional.

Los problemas de Al Shabab que molestan a Éver Banega

Al ser uno de los jugadores más importantes de Al Shabab, Banega tiene relación directa con trabajadores del club. En este sentido, uno de los jefes del cuerpo médico de la institución de Riad, el mexicano Misael Rivas, rescindió recientemente su contrato debido a diferencias con la estructura y las herramientas que dispone para su trabajo.

En una entrevista con Relevo, Rivas reveló que la pasó muy mal en Al Shabab debido a la poca importancia que le dan los dirigentes a los recursos para la recuperación de sus futbolistas. “En este club no había nada: los aparatos eran viejos o de los fisioterapeutas. No tenían un ecógrafo, que a día de hoy es importante. No teníamos ningún acuerdo con un hospital o patrocinador de salud para pedir una analítica. Estas cosas importan, pero la gente no lo entiende“, reveló.

Y esto repercutió en el plantel profesional, sobre todo en las grandes figuras como el ex Sevilla que surgió de Boca. El propio Misael Rivas contó que supo hablar con el argentino, quien le manifestó su resignación por la situación del club. “(Banega) Piensa que el club hace mal en no darle importancia y mejorar esa parte, pero tampoco intentan meterse en muchos problemas. Su opinión era que estaba mal… Hablaba con Banega y me decían que no me podían exigir sin tener las herramientas. Pero ese feedback no llegaba a la directiva, o al menos que yo sepa“, contó el médico.

Por último, opinó respecto a cómo ve a los jugadores en Arabia Saudita y dejó en claro que no están conformes. “No los veo contentos. Los veo enfocados solo en cumplir el contrato; obviamente si mejor te va en la Liga mejor te va en tu contrato, pero aprovechan cualquier parón o descanso para irse a otros países o para irse de vacaciones“, consideró.