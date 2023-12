Tras el interés que trascendió por Arturo Vidal, ahora aparece un ex Boca con la posibilidad de retornar al club. Éver Banega se manifestó recientemente en redes sociales con una camiseta azul y oro y hasta su actividad con algunos likes también deja en claro que quiere volver. Es que, además de su fanatismo por el ‘Xeneize’, no está en una situación cómoda en Arabia Saudita.

Banega es referente y capitán de su club, Al Shabab, de Arabia Saudita. Llegó a mitad de 2020 y se mantuvo como un futbolista importante en el vestuario. También es de los jugadores mejor pagados de toda la institución. No obstante, su actualidad es irregular, coincidiendo con el momento del equipo.

Se esperaba que Al Shabab tenga una mejor temporada, pero lo cierto es que arrancó muy mal y cambió de entrenador recientemente (asumió el croata Igor Biscan). Además, pese al crecimiento de la Liga de Arabia Saudita con la llegada de estrellas internacionales, el conjunto en donde está el mediocampista argentino no ofrece las mejores garantías a nivel institucional.

Banega no estaría tan cómodo en Arabia Saudita, más allá del sueldo millonario que percibe como referente y figura. Se supo que ha tenido diferencias con la directiva debido a la infraestructura que dispone Al Shabab, aunque no ha entrado en conflicto con el club aceptando su realidad.

Los problemas de Al Shabab que molestan a Banega

Al ser uno de los jugadores más importantes de Al Shabab, Banega tiene relación directa con trabajadores del club. En este sentido, uno de los jefes del cuerpo médico de la institución de Riad, el mexicano Misael Rivas, rescindió recientemente su contrato debido a diferencias con la estructura y las herramientas que dispone para su trabajo.

En una entrevista con Relevo, Rivas reveló que la pasó muy mal en Al Shabab debido a la poca importancia que le dan los dirigentes a los recursos para la recuperación de sus futbolistas. “En este club no había nada: los aparatos eran viejos o de los fisioterapeutas. No tenían un ecógrafo, que a día de hoy es importante. No teníamos ningún acuerdo con un hospital o patrocinador de salud para pedir una analítica. Estas cosas importan, pero la gente no lo entiende“, reveló.

Y esto repercutió en el plantel profesional, sobre todo en las grandes figuras como Banega. El propio Misael Rivas contó que supo hablar con el argentino, quien le manifestó su resignación por la situación del club. “(Banega) Piensa que el club hace mal en no darle importancia y mejorar esa parte, pero tampoco intentan meterse en muchos problemas. Su opinión era que estaba mal… Hablaba con Banega y me decían que no me podían exigir sin tener las herramientas. Pero ese feedback no llegaba a la directiva, o al menos que yo sepa“, contó el médico.

Por último, opinó respecto a cómo ve a los jugadores en Arabia Saudita y dejó en claro que no están conformes. “No los veo contentos. Los veo enfocados solo en cumplir el contrato; obviamente si mejor te va en la Liga mejor te va en tu contrato, pero aprovechan cualquier parón o descanso para irse a otros países o para irse de vacaciones“, consideró.

¿Boca quiere la llegada de Banega?

Banega tiene intenciones de volver a Argentina y, más precisamente, a Boca. Sin embargo, con el interés por Arturo Vidal ya reconocido por el vicepresidente Juan Román Riquelme, desde el club no están dispuestos a negociar con Al Shabab por la llegada del experimentado mediocampista en este mercado de enero.

De todas maneras, si Éver Banega logra rescindir su contrato, para Boca la situación cambia rotundamente. Como agente libre, el ‘Xeneize’ sólo tendría que ofrecerle un buen contrato y facilitaría su llegada. Caso contrario, habrá que esperar al final de su contrato en junio.