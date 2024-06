El ex delantero del Merengue le contó en exclusiva a Bolavip cuál era la idea que Vicente del Bosque tenía en mente para ganarle la Copa Intercontinental al Xeneize.

Cada final que el Real Madrid gana vuelve aún más épica la victoria de Boca en la Copa Intercontinental del 2000. Es que por aquellos tiempos, el Xeneize recién volvía a asomar internacionalmente luego de 22 años sin ganar la Copa Libertadores (aunque es cierto que en el medio se hizo con la Supercopa 1989, la Recopa 1990, Copa Máster 1992 y Copa de Oro Nicolás Leoz 1993) y el Merengue ya tenía en su haber ocho Champions League.

Por lo que aquel equipo que comandaba Carlos Bianchi llegaba con las mismas chances, o incluso menos, que las que tuvo el Borussia Dortmund de Edin Terzic para la Final de la Liga de Campeones del pasado primero de junio en el Estadio de Wembley (es decir, prácticamente nulas). Sin embargo, contra todos los pronósticos, el elenco argentino obtuvo lo que hoy sigue siendo la victoria más importante de su historia.

Al respecto de lo que fue ese duelo del 28 de noviembre del 2000 en el Estadio Nacional de Tokyo, quien reveló un dato hasta entonces desconocido del plan que Boca le frustró a Vicente Del Bosque fue Fernando Morientes, delantero que integró el Real Madrid que jugó la Final (ingresó en el minuto 77), en conversación con BOLAVIP.

”Son finales que llegas con una buena sensación y de repente te encuentras con un equipo que se mostró mucho más concienciado y la sensación que nos dio es que la primera parte, sobre todo los primeros 20 o 25 minutos, Boca quiso arrasar y lo hizo”, adelantó el ex futbolista que también tuvo su paso por el Liverpool, Mónaco y Olympique de Marsella, entre otros.

Del mismo modo, Fernando Morientes, a raíz de la idea del conjunto de la Casa Blanca, reveló: ”Nosotros queríamos hacer un partido más largo a 90 minutos y nos vimos enseguida con dos goles en contra. Y dos goles en una final es muy complicado de gestionar y sobre todo muy complicado de darle la vuelta”.

Fernando Morientes insiste en que el Real Madrid no subestimó a Boca

Fernando Morientes aprovechó el contacto con BOLAVIP para hacer una aclaración sobre la Copa Intercontinental 2000: ”No, no le hemos subestimado para nada. Yo creo que el Real Madrid no subestima a nadie, pero sí es verdad que Boca nos sorprendió. La sensación que nos dio a nosotros como jugadores es que Boca nos sorprendió en esos primeros 20 minutos en los que esperábamos algo más de tranquilidad y esos dos goles de Palermo fueron una losa insalvable para nosotros, aunque después hicimos uno pero fue muy, muy complicado y nos quedó un mal recuerdo de esa final”.

Fernando Morientes se quedó con la camiseta que Martín Palermo utilizó en el segundo tiempo de la Copa Intercontinental 2000

”Yo me quedé con la camiseta de Palermo que la guardo con todo mi cariño y bueno, fue muy merecida esa victoria para Boca”, fue la frase con la que Fernando Morientes cerró la entrevista con BOLAVIP. Vale mencionar que la prenda que vestía el Loco cuando marcó los dos goles en la Copa Intercontinental 2000 descansa en un museo del fútbol ubicado, paradójicamente, en el centro de Madrid.