A lo largo de su historia, River formó a grandes futbolistas en sus Divisiones Inferiores, algunos de ellos pudieron demostrarlo en Primera División, pero muchos otros no tuvieron esa posibilidad por diversos motivos. En los últimos años, varios de los pibes que se destacaron en Reserva tuvieron que ser cedidos a préstamo para sumar minutos en otros clubes y no muchos de ellos regresaron al club para tener una segunda etapa. El caso de Flabian Londoño Bedoya es uno de esos: fue gran promesa, pero no pudo demostrarlo en Primera y terminó de préstamo en préstamo hasta que finalmente rescindió.

Londoño Bedoya nació en Colombia, pero su etapa formativa la hizo en River. Jugó en las Inferiores y su mejor versión la mostró en Reserva, lo que lo llevó a firmar un contrato con el club con una cláusula de salid de 25 millones de dólares. Una serie de lesiones, entre las que se destacó una fractura en la clavícula, hicieron que su salto a Primera se demore un poco, de hecho, solamente sumó minutos en un puñado de amistosos de la mano de Demichelis antes de marcharse a préstamo a Arsenal de Sarandí a comienzos de 2023.

Flabian Londoño Bedoya. (Foto: Prensa River)

Tras un año en Arsenal, en el que disputó 30 partidos, marcó dos goles y sufrió la pérdida de la categoría, el colombiano se volvió a ir a préstamo a comienzos de 2024, en esta oportunidad estuvo seis meses en Tigre, donde apenas jugó 13 partidos y se fue sin marcar goles. Su siguiente destino fue Patriotas de Colombia, elenco en el que estuvo durante seis meses únicamente ya que decidió marcharse tras descender, sus números allí fueron mejores: 14 partidos y 4 goles.

Londoño firmó con Carabobo

Tras salir de Patriotas, Flabian Londoño debía regresar a River, pero de mutuo acuerdo se decidió la rescisión de su contrato y quedó en libertad para fichar con cualquier equipo. El atacante de 24 años llegó a un acuerdo con Carabobo de Venezuela y tendrá una oportunidad espectacular de afianzarse y volver a su mejor nivel, el que mostró en la Reserva del Millonario. Cabe recordar que Carabobo disputará la Copa Libertadores 2025 desde la fase de grupos, los venezolanos ocupan un lugar en el bolillero número 4 y podrían enfrentar a River, uno de los cabezas de serie.

Londoño, nuevo refuerzo de Carabobo. (Foto: Prensa Carabobo).

