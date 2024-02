Edinson Cavani no atraviesa un buen momento en Boca. Su llegada, a mediados de 2023, generó grandes expectativas en los hinchas y la realidad es que todavía no pudo mostrar su mejor cara. En su primer semestre atravesó el clásico proceso de adaptación y anotó apenas tres goles. En lo que va de 2024 todavía no pudo convertir y empieza a preocupar.

Diego Martínez confía en él y la muestra más clara es que le dio la titularidad en el Superclásico del pasado domingo, pero el atacante uruguayo no estuvo en sintonía y prácticamente no generó peligro. Quien salió a respaldarlo en las últimas horas fue Nicolás Lodeiro, quien jugó en el Xeneize entre 2015 y 2016 y además conoce a la perfección a Cavani por haber compartido durante años la Selección de Uruguay.

“Como todos los delanteros está pasando por un momento, pero tiene una fortaleza tremenda. Sabemos lo que él puede dar, además se lo merece”, afirmó Nicolás Lodeiro en conferencia de prensa. El mediocampista uruguayo se desempeña en Orlando City.

Lodeiro confía en Cavani

“Genera muchas situaciones, eso habla de que siempre está él. No tengo dudas, va a revertir esta situación”, concluyó el uruguayo, que compartió con el atacante muchos momentos en la Selección de Uruguay, como por ejemplo los Mundiales 2010 y 2014, además de la Copa América 2011 que quedó en manos del combinado que por entonces dirigía Oscar Tabárez.

¿Qué dijo Diego Martínez de Cavani luego del Superclásico?

El DT de Boca analizó el presente del atacante uruguayo en conferencia de prensa tras el empate 1 a 1 ante River: “Cavani tiene muy claro el rumbo. Estoy encantado de trabajar con él. Es un futbolista sensacional. Entendíamos que Langoni nos podía dar profundidad. Dudamos mucho de quién era el cambio, si Edi o Miguel. No tengo dudas de que Edi va a volver al gol y nos va a dar muchísimas alegrías”.