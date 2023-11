Ex Boca: qué es de la vida de Nicolás Lodeiro

La posición de enganche o el famoso número 10 está en peligro de extensión. No quedan muchos futbolistas que representen bien esta tarea de unir el mediocampo con el ataque. En este sentido, en Boca, uno de sus últimos exponentes fue el uruguayo Nicolás Lodeiro, quien dejó un buen recuerdo en los hinchas, a tal punto que muchos lo suelen pedir en cada mercado para que regrese.

Lodeiro jugó en Boca entre enero de 2015 y julio de 2016, casi un año y medio en donde alternó buenas y malas. Pero los hinchas compraron su entrega y esa garra charrúa que caracteriza a cada jugador de su país. También es cierto que estuvo en una época en donde el ‘Xeneize’ no podía a nivel internacional, aunque sí ganó algunos títulos locales.

Llegó al cuadro de la Ribera luego de que la directiva pagó casi 5 millones de euros por casi la totalidad de su pase, más allá de que en un primer momento, varios medios de comunicación reportaron que habían comprado sólo el 55 por ciento de su ficha por 2.8 millones de dólares. Su anterior club había sido Corinthians en donde empezó a recuperar su buen nivel, luego de un fallido paso por el Ajax en Europa.

El talentoso jugador uruguayo fue dirigido tanto por Rodolfo Arruabarrena como por Guillermo Barros Schelotto, aunque fue utilizado en distintas posiciones. Mientras que el ‘Vasco’ le depositó la confianza para que sea el enganche de Boca, el ‘Mellizo’ lo utilizó mayormente como extremo, sobre todo, por el sector izquierdo.

Así fue el paso de Nicolás Lodeiro por Boca

Lodeiro llegó como el jugador que necesitaba Boca para conducir al equipo. Arruabarrena no dudó en ponerlo y transformarlo en su enganche. Durante los primeros meses en el club le tocó unir el juego junto a Fernando Gago y Pablo Pérez para conectarse con delanteros como Daniel Osvaldo, Emmanuel Gigliotti, Juan Manuel Martínez, Sebastián Palacios y Andrés Chávez.

Sus buenas actuaciones lo hicieron que se gane la confianza del hincha de Boca. Sin embargo, el ‘Xeneize’ sufrió una dura eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores a manos de River por la recordada noche del ‘gas pimienta’. Lo bueno es que, para final de ese 2015, ya acompañado por Carlos Tevez y Jonathan Calleri en la delantera, ganó el Torneo local y la Copa Argentina venciendo en la final a Rosario Central donde marcó un gol de penal (la falta que sólo vio Diego Ceballos).

Para 2016, el difícil arranque de año llegó a que la directiva busque a Guillermo Barros Schelotto como técnico. Y con ello, su función en el campo empezó a cambiar por intercalar puestos en el mediocampo con el extremo izquierdo. A mitad de ese año, antes de su salida, otra vez la Libertadores se le hizo esquiva con la eliminación en semifinales a manos de Independiente del Valle.

El paso de Nicolás Lodeiro por Boca fue de mayor a menor. Sacó mucho provecho de la mano de Arruabarrena, más allá de cierta irregularidad. De todas maneras, dejó actuaciones notables en donde demostró su gambeta, traslado de la pelota y su técnica para el pase filtrado. Cerró su etapa con 51 partidos donde marcó 11 goles y dio 14 asistencias. Tras su paso por el ‘Xeneize’ a conquistar el fútbol de los Estados Unidos.

La actualidad de Nicolás Lodeiro

La MLS recibió a Nicolás Lodeiro tras su paso por Boca. En 2016 pasó a Seattle Sounders a cambio de 6 millones de dólares, club en donde permanece actualmente. En siete años se convirtió en ídolo y figura indiscutible de esta franquicia y lo llevó a la Gloria máxima.

Ya desde su primer año en el club impuso condiciones y se transformó en el líder del ataque siendo enganche. La MLS lo premió como la contratación más valiosa en 2016. Y no es para menos, ya que en su primera temporada, logró el título del torneo.

El mediocampista charrúa ganó también otro título de MLS en 2019, pero su conquista más importante fue la Concacaf Champions League en 2022. Seattle Sounders derrotó a los Pumas de la UNAM para alzarse con el primer título internacional de su historia. Lodeiro fue la gran figura, ya que marcó tres de los cinco goles (dos en la ida y uno en la vuelta) para definir la serie en favor de su equipo (5-2).

Gracias a esta consagración, Seattle pudo jugar el Mundial de Clubes 2022, pero no cumplió una buena actuación. En cuartos de final, cayó ante Al Ahly de Egipto, lo que llevó a que termine en el sexto lugar.

¿Cuál será el futuro de Nicolás Lodeiro?

Nicolás Lodeiro termina su contrato con Seattle Sounders en diciembre de 2023. La franquicia del estado de Washington no tiene intenciones de renovarle, por lo que su etapa en el club está terminada tras siete años. De todas maneras, todavía lucha por el título de la MLS de este año.

Hasta el momento, jugó un total de 230 partidos con Seattle Sounders: marcó 58 goles y dio 62 asistencias. Ganó dos MLS Cup, tres veces campeón de la Conferencia Oeste y una Liga de Campeones de la Concacaf.

Su futuro profesional no está definido. Será agente libre a partir de enero de 2024 y ya recibió algunos llamados para continuar su carrera fuera de Estados Unidos. De hecho, Nacional de Uruguay lo llamó para un posible regreso. Sin embargo, no puede satisfacer sus pretensiones económicas y, por este motivo, la vuelta se enfrío. ¿Un regreso a Boca? Por ahora, no es opción.

Además, según pudo saber Bolavip, la intención de Nicolás Lodeiro sería continuar en el fútbol de los Estados Unidos. Espera por ofertas una vez que termine su participación con Seattle Sounders en esta temporada.