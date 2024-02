A mediados de la década del 80, River tuvo una defensa emblemática que trascendió las décadas y se recuerda hasta los días que corren. Gordillo, Gutiérrez, Ruggeri y Montenegro fueron los guerreros del fondo del equipo de Veira que ganó el Campeonato de Primera División, la Libertadores y la Intercontinental en 1986. Alejandro Montenegro analizó el presente defensivo de River y mostró claras diferencias con Martín Demichelis.

Alejandro Montenegro dialogó en exclusiva con BOLAVIP y dijo: “En líneas generales no sé cual es la defensa ideal de River, falta que el entrenador consolide una defensa. Un día juega Funes Mori, otro día el chileno Díaz o González Pirez, ahora está Herrera, en su momento jugaba Simón. Demichelis no le da la confianza necesaria a una línea de cuatro o a una defensa consolidada. Es importante que haya una defensa consolidada y que los cuatro del fondo sepan que son los guerreros que salen a la cancha y los que juegan todos los fines de semana, Demichelis no nos tiene acostumbrado a esto”.

¿A River le da para pelear por la Libertadores con esta defensa?

“Si le va a dar para competir a nivel internacional se va a saber con el correr de los partidos. Yo no estoy muy de acuerdo con que no se sepa quién va a jugar faltando diez minutos o media hora, eso al jugador le hace daño y lo llena de dudas y un jugador que entra a la cancha con dudas no tiene el rendimiento adecuado, pero en los tiempos que corren, cada entrenador maneja su plantel como le parece”, concluyó Montenegro, quien ganó la Copa Libertadores con River en 1986.

Las distintas alternativas que tiene River en defensa

Martín Demichelis tiene a disposición dos laterales por derecha naturales que son Andrés Herrera y Agustín Sant´Anna, aunque también podría utilizar a Sebastián Boselli, Milton Casco o a Santiago Simón -cuando se recupere de su lesión- en ese puesto de ser necesario. En el lateral izquierdo están Enzo Díaz y Milton Casco como opciones naturales y también puede jugar allí David Martínez, pese a que sea marcador central.

River cuenta con cinco marcadores centrales: Paulo Díaz y Leandro González Pirez parecieran ser los titulares, aunque también suele sumar minutos Ramiro Funes Mori como segundo zaguero, corriendo a Paulo Díaz al sector derecho. Boselli y David Martínez también pueden jugar tranquilamente.