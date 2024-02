“Lema es un pan de Dios, pero no lo hagas enojar porque te rompe todo”

River tuvo un comienzo frenético en el Superclásico y en los primeros 20 minutos fue ampliamente superior a Boca en lo futbolístico y lo físico. Los defensores del Xeneize apelaron a faltas en más de una oportunidad para frenar al rival y Cristian Lema fue uno de los que más cometió. Fue llamativo que el marcador central haya terminado el partido sin siquiera ser amonestado, ya que apeló a faltas reiteradamente.

Además de eso, también se peleó con González Pirez y con Armani. Por otro lado, recibió duras críticas por parte de Paulo Díaz quien aseguró que no tenía esa actitud cuando vestía otras camisetas. Como frutilla del postre, Lema esperó a Franco Armani en el túnel una vez que terminó el partido y en relación a esa situación, fue Brian Sarmiento -quien fue compañero del marcador central en Quilmes- el que contó una anécdota que lo pinta de cuerpo entero.

“Hubo una discusión con un compañero mío y le dijo: ‘Termina el partido y te busco’. Terminó el partido, fue a buscarlo y le metió una… ¡pim! Y si venía otro, lo bajaba también. Eso no es humo. En el vestuario de Quilmes, lo mismo… Es un crack como persona, pero no lo hagas enojar porque te mata”, afirmó Sarmiento en TyC Sports.

¿Qué hubiese pasado si no había seguridad en el túnel?

“Lema es un crack, es un pan de Dios, pero no lo hagas enojar ni te metas con él porque te rompe todo. Eso no es humo, está loco. Lo conozco y lo he visto en acción. Acá, si lo dejan solo sin los de seguridad y se le viene todo el equipo de River, a siete u ocho se lleva”, completó Brian Sarmiento.