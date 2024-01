Giorgio Armas rompió el silencio y, entre tantos temas vinculados con el Mundo Boca, habló de Diego Martínez. El astrólogo del Xeneize confirmó en Radio La Red que tuvo contactos con el flamante director técnico y anticipó que le irá bien durante este 2024.

“Ya le mandé mensaje y todo lo que le tenía que decir. Ya sabe todo lo que va a pasar este año en Boca. Va a tener un buen año por la solar, aprovechando que debutó en buena fecha (sábado 13 de enero)”, arrancó diciendo el “especialista en rituales”.

Luego, contó por qué insistió tanto para que el entrenador no pusiera la firma en diciembre, algo que finalmente terminó pasando: “Él sale de Huracán, llega a Boca puteado por la gente de Huracán, llega mal, con mala energía. No era bueno que firmara a finales de diciembre, pero no le afecta mucho al club, le afecta más a él. Le afecta más a su contrato, ahí va a tener algunos quilombos”.

“La fecha de debut es buena, como para que nos dé algunos títulos este año y pueda pelear a ir a la Sudamericana”, adelantó el astrólogo, que agregó: “Sería una falta de respeto decirte ahora cómo va a quedar Boca en la Copa Sudamericana. En la Copa Libertadores analicé dos años antes que era el año de Boca. Ahora tendríamos que analizar la fecha, los equipos y todo”.

Más de Giorgio Armas en Radio La Red

Los dichos de Almirón negando su relación con él: “Le mando un abrazo gigante a Jorge. Creo que la respuesta es más que inteligente. Tengo 20 fotos con Almirón, pero tampoco voy a salir a mostrar todas. Que me llama es verdad, pero es mucho mejor evitar las repreguntas. ¿Cómo en una conferencia de prensa le van a preguntar por mí? Eso no se hace”.

Las decisiones de Almirón en la final de la Libertadores: “Hay muchas cosas en las que voy a tener que ser más prudente. Le dije que haga los cambios en el minuto 77′, pero era al revés de lo que hizo. La única vez que yo le dije a Almirón que ponga a Valdéz fue con Palmeiras para patear el penal”.

La política nacional: “Dije que iba a ganar Javier Milei, pero ahora le digo que se cuide para el año 2025. Sergio Massa va a tener su oportunidad para ser presidente”.