En su presentación oficial ante la prensa como entrenador del Colo Colo de Chile, Jorge Almirón fue consultado, aunque parezca mentira, por su vínculo con Giorgio Armas, astrólogo de Boca que pasó, en cuestión de meses, del clamor popular a ser un foco más de las críticas y el enojo de los hinchas tras la decepción por la derrota ante Fluminense en la final de la CONMEBOL Libertadores.

“Este señor, cuando yo llego a Boca, me lo sugiere un directivo por una cuestión de energía, por cábala. Lo llamé, hablé con él. Hicimos un Zoom, me sacó una foto y con eso se hizo bastante viral todo. Pero no tengo ninguna relación directa con esa persona, no lo conozco. Se habló mucho en Argentina del astrólogo, que hacía ganar los partidos y que yo me apoyaba mucho en él. Pero yo no tengo tiempo para salir a aclarar información falsa“, había dicho el ex técnico del Xeneize.

Recientemente fue el propio Giorgio Armas el que recogió el guante y mostró no haber quedado contento con el ninguneo de Almirón, por lo que decidió contar toda la verdad sobre su relación y lo sucedido en la final de la Libertadores ante Fluminense, especialmente por el ingreso de Darío Benedetto al minuto 77 y Bruno Valdez a los 7 minutos del alargue; cambios que, principalmente en redes sociales, se atribuyeron al consejo del astrólogo.

“Si él lo dijo, fue por algo. Se puso nervioso, se rió. El que lo conoce sabe que quiso evitar la pregunta. Inventó cualquier cosa. Los periodistas me están reventando el teléfono, pero yo no hablo. Que se queden con la palabra de Jorge Almirón. Como siempre digo, el tiempo es el mejor amigo de la verdad”, comenzó diciendo en diálogo con Toti Pasman en Radio La Red.

“Como jugó Boca y con el 2023 que tuvo Boca, es muy complicado llegar a una final de Libertadores. No le pudimos ganar ni a Belgrano. Entonces, para que llegue fue con mucha asesoría”, agregó como defensa de su trabajo y como crítica al rendimiento futbolístico del equipo que dirigía Jorge Almirón.

Consultado sobre su incidencia en los cambios que realizó el entrenador ante Fluminense, que le valió perder la credibilidad con buena parte de los hinchas de Boca, Giorgio Armas explicó: “Le dije que haga los cambios al minuto 77, pero al revés. En mi once mejor aspectado, que lo tenía Almirón, Benedetto era el titular. Era Cavani el que tenía que entrar en el 77”.

Y sobre el ingreso de Bruno Valdez a los 7 minutos del tiempo de adición, agregó: “Todavía me putean por lo de Valdez los hinchas de Boca. La única vez que yo le dije a Almirón que lo meta, y esto quiero que quede claro, fue para patear penales contra Palmeiras. Fue la única vez que lo recomendé, porque nos habían estudiado”.

El análisis de Giorgio Armas sobre el Boca de Almirón

El astrólogo que reconoció haberse comunicado ya con Diego Martínez, nuevo entrenador de Boca, analizó cómo funcionaba el equipo de Almirón: “Era muy táctico, tenía mucha estrategia. Nosotros no queríamos ganar por goleada, queríamos clasificar. Salíamos a anular la estrategia del otro entrenador. Nos habíamos comprometido a no salir a ganar en los 90 minutos, porque todos los equipos eran superiores a nosotros en astrología. Nosotros queríamos anular”.

Boca y las energías en la Libertadores

Giorgio Armas explicó que a lo largo de la participación de Boca en la Copa Libertadores 2023 se percibían energías muy similares a las de la Selección Argentina que se coronó en Qatar. “Los jugadores se sentían ganadores. Yo me la pasé diciendo que teníamos que tener cuidado con el árbitro, que hagamos un partido inteligente y no lo hicimos”, señaló.