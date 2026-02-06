Gonzalo Gelini reveló el apodo que le puso el Chipi Barijho y su vínculo con Paredes y Cavani

Gonzalo Gelini atraviesa el mejor momento de su vida futbolística. Con apenas 19 años, al joven le llegó la chance de debutar en Primera División y le sacó provecho, a tal punto que Claudio Ubeda lo ratificaría en el 11 titular de Boca para enfrentar a Vélez el próximo domingo.

Mientras vive horas muy especiales, el delantero habló en una entrevista en Radio Continental y pasó por todos los temas. Su relación con los referentes, el apodo que le pusieron puertas adentro y la locura en Monte Grande luego de su estreno en la máxima categoría.

Del llamado inesperado de Úbeda a la fiesta en su barrio

“No me esperaba la convocatoria. Estaba esperando dos cuadras atrás del micro cuando me dijeron que me suba“, relató Gelini sobre la primera citación de cara al encuentro con Estudiantes y agregó: “Fue algo inesperado, una cosa increíble”.

Posteriormente, Gelini contó cómo vivió el recibimiento de sus vecinos de Monte Grande luego de su primera titularidad: “Fue una locura volver a donde yo vivía, a la casa de mi abuela. Soy muy querido en el barrio y que me hicieran una fiesta fue algo increíble”.

“Estoy viviendo un sueño que tuve desde muy chiquito“, confesó el juvenil. “Mis viejos están muy orgullosos. Antes veíamos a los jugadores por la tele y ahora que estoy al lado de ellos, para mi familia es una locura“, exteriorizó.

El apodo que le puso el Chipi Barijho

“El Chipi Barijho me puso ‘El Eléctrico’ porque en las prácticas iba a velocidad y me llevaba puestos los conos y las estacas“, reveló Gelini en la entrevista. Además, confesó que cuando empezó a meter goles le puso otro sobrenombre: “Me decía ‘Geligol’, pero quedó el otro. También me decían ‘El Rayo’, pero como la gente ya usa el otro, quedó ese“.

Sobre su posición ideal en la cancha, detalló: “A mí me gusta mucho jugar por derecha. Pero todo lo que sea adelante me gusta, porque por izquierda también voy bien y de nueve jugué“.

Teniendo en cuenta que Ubeda lo piensa de segunda punta para jugar en Liniers, acompañando a Miguel Merentiel, aseguró: “Jugar con dos delanteros no cambia mucho para mí, quizás puede ser mejor para soltarme más al espacio“.

“El sacrificio a la hora de recuperar la pelota es algo que ya es mío. Si me toca perderla, trato de volver a recuperarla, no me quedo pensando en el error”, agregó sobre su estilo.

La intimidad con Paredes y Cavani

Cuando habló de cómo es la convivencia con el plantel tras hacer la pretemporada con Reserva, Gelini reconoció: “Hablo bien con todos. Paredes y Cavani tienen su historia. Que Paredes me hable o me tire un pase es increíble. El día que salieron campeones del mundo me fui al Obelisco. Ahora tenerlo al lado es una locura“.

Finalmente, confesó su máximo deseo como hincha y jugador: “Tengo una foto de chiquito en La Bombonera con la Copa Libertadores en la mano. Obvio que sueño con jugarla”.

