La oportuna noticia que recibió Boca mientras busca a Edwuin Cetré como refuerzo

En el medio de la búsqueda de delanteros y con la reciente consulta a Estudiantes por Edwuin Cetré, Boca recibió una noticia que le hace todo mucho más fácil en este mercado de pases. En las últimas horas, el equipo de la Ribera consiguió liberar un cupo de extranjero.

En el transcurso del miércoles, al Xeneize le confirmaron que Williams Alarcón obtuvo la ciudadanía argentina. De esta manera, el mediocampista, que en agosto de 2025 cumplió dos años residiendo en el país, dejará de contar como chileno en la Asociación del Fútbol Argentino.

Esto le viene a Boca como anillo al dedo, teniendo en cuenta que horas atrás abrió conversaciones por Cetré y que ya buscó a otros futbolistas extranjeros en este mercado. Ahora, el plantel de Claudio Ubeda pasó a tener dos plazas disponibles para jugadores nacidos fuera del país.

Los extranjeros del plantel de Boca

Los cuatro futbolistas extranjeros de Boca Juniors son Edinson Cavani, Carlos Palacios, Ander Herrera y Ángel Romero. Cabe recordar que Miguel Merentiel también es ciudadano argentino y es por eso que no ocupa una plaza, pese a ser uruguayo.

Si bien AFA permite un máximo de 6 extranjeros, para Boca era importante alejarse del límite, ya que en las competencias locales solo se permite que cinco firmen planilla en cada partido. De esta manera, Ubeda no se verá obligado a dejar afuera a algún futbolista por cuestiones reglamentarias.

ver también Los hinchas de Boca criticaron una decisión de Claudio Úbeda: “Impresentable”

La vuelta de Saracchi ya no es un problema

Por otra parte, para Boca era importante liberar un cupo, ya que el uruguayo Marcelo Saracchi finalizaba su préstamo en junio y podía causar un dolor de cabeza. Ahora, el Xeneize pasó a tener lugar de sobra para el lateral izquierdo, que regresará de Celtic en julio.

Publicidad

Publicidad

El probable 11 de Boca para enfrentar a Vélez

En el medio de un mar de bajas y con algunos regresos, Boca podría salir a jugar su próximo partido con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Gonzalo Gelini.

DATOS CLAVE

Williams Alarcón obtuvo la nacionalidad argentina, liberando un cupo de extranjero para Boca .

obtuvo la nacionalidad argentina, liberando un cupo de extranjero para . El equipo de Claudio Ubeda cuenta actualmente con dos plazas disponibles para jugadores extranjeros.

cuenta actualmente con para jugadores extranjeros. Boca inició gestiones por Edwuin Cetré, de Estudiantes.

ver también Úbeda pateó el tablero: la sorpresiva formación que paró de cara al duelo entre Boca y Vélez por el Torneo Apertura 2026