Encuesta Bolavip: los hinchas de Boca le bajaron el pulgar a Cavani para visitar a Vélez

En el marco de la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Apertura, en el José Amalfitani, Boca el próximo domingo a partir de las 22.15 horas visita a Vélez con el objetivo de sumar su tercer triunfo en el certamen y así prenderse dentro de los primeros puestos de la zona.

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, sufrirá una baja significativa debido a que no podrá contar con Exequiel Zeballos, quien se desgarró en el último entrenamiento y tendrá para tres o cuatro semanas de recuperación hasta volver a las canchas.

Por otro lado, el DT también estará a la espera de Edinson Cavani. El delantero volvió a entrenar a la par de los compañeros, y si con el correr de los días responde de la mejor manera podría aparecer en la lista de convocados para ser una opción, por lo menos, desde el banco de suplentes.

En este contexto, Bolavip, a través del canal de Whatsapp “Yo soy de Boca”, realizó una encuesta en la que le preguntó a los hinchas si Edinson Cavani debía ser titular en el compromiso contra Vélez si entrenaba con normalidad a lo largo de toda la semana.

Con más de 4 mil votos, la respuesta fue clara: los fanáticos del elenco de la Ribera le bajaron el pulgar al experimentado delantero uruguayo y no están de acuerdo con que vaya desde el arranque en la visita ante el Fortín en Liniers, ya que lleva más de dos meses y medio sin jugar.

Los hinchas de Boca votaron en la encuesta de Bolavip.

Pensando en este encuentro, Úbeda deberá tomar una determinación con la delantera. Además de esperar por Cavani, el DT también aguarda por Miguel Merentiel, quien está en la recta final de la recuperación de su desgarro. De esta manera, entre el viernes y sábado el entrenador definirá quiénes serán sus delanteros.

El último partido de Edinson Cavani en Boca

La última vez que el delantero uruguayo se puso la indumentaria azul y oro fue el pasado 30 de noviembre, cuando afrontó un total de 27 minutos en lo que fue la victoria por 1-0 sobre Argentinos Juniors, bajo el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

