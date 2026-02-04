Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Encuesta Bolavip: los hinchas de Boca le bajaron el pulgar a Cavani para visitar a Vélez

Más de 4 mil hinchas del Xeneize se expresaron sobre la posibilidad de que el uruguayo vaya de la partida en Liniers.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Los hinchas de Boca no quieren a Cavani como titular ante Vélez.
© GettyLos hinchas de Boca no quieren a Cavani como titular ante Vélez.

En el marco de la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Apertura, en el José Amalfitani, Boca el próximo domingo a partir de las 22.15 horas visita a Vélez con el objetivo de sumar su tercer triunfo en el certamen y así prenderse dentro de los primeros puestos de la zona. 

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, sufrirá una baja significativa debido a que no podrá contar con Exequiel Zeballos, quien se desgarró en el último entrenamiento y tendrá para tres o cuatro semanas de recuperación hasta volver a las canchas. 

Por otro lado, el DT también estará a la espera de Edinson Cavani. El delantero volvió a entrenar a la par de los compañeros, y si con el correr de los días responde de la mejor manera podría aparecer en la lista de convocados para ser una opción, por lo menos, desde el banco de suplentes.

En este contexto, Bolavip, a través del canal de Whatsapp “Yo soy de Boca”, realizó una encuesta en la que le preguntó a los hinchas si Edinson Cavani debía ser titular en el compromiso contra Vélez si entrenaba con normalidad a lo largo de toda la semana. 

Con más de 4 mil votos, la respuesta fue clara: los fanáticos del elenco de la Ribera le bajaron el pulgar al experimentado delantero uruguayo y no están de acuerdo con que vaya desde el arranque en la visita ante el Fortín en Liniers, ya que lleva más de dos meses y medio sin jugar.

Los hinchas de Boca votaron en la encuesta de Bolavip.

Los hinchas de Boca votaron en la encuesta de Bolavip.

Publicidad

Pensando en este encuentro, Úbeda deberá tomar una determinación con la delantera. Además de esperar por Cavani, el DT también aguarda por Miguel Merentiel, quien está en la recta final de la recuperación de su desgarro. De esta manera, entre el viernes y sábado el entrenador definirá quiénes serán sus delanteros. 

La confesión de Rodrigo Battaglia tras la operación que lo alejará 8 meses de las canchas: “El dolor venía siendo insoportable”

ver también

La confesión de Rodrigo Battaglia tras la operación que lo alejará 8 meses de las canchas: “El dolor venía siendo insoportable”

El último partido de Edinson Cavani en Boca

La última vez que el delantero uruguayo se puso la indumentaria azul y oro fue el pasado 30 de noviembre, cuando afrontó un total de 27 minutos en lo que fue la victoria por 1-0 sobre Argentinos Juniors, bajo el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

Datos claves 

  • Exequiel Zeballos sufrió un desgarro y estará fuera de las canchas de tres a cuatro semanas.
  • Boca visitará a Vélez el domingo a las 22:15 por la cuarta fecha del Torneo Apertura.
  • El delantero Edinson Cavani no disputa un partido oficial desde el 30 de noviembre de 2025.
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dijo que no es fácil encontrar un 9 para River y no es así: se equivocó gastando 25 palos en Driussi y Salas

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Encuesta Bolavip: los hinchas de River eligieron a Beltrán por sobre Armani
River Plate

Encuesta Bolavip: los hinchas de River eligieron a Beltrán por sobre Armani

Conmoción en el TC por el accidente de Lautaro Berot
Polideportivo

Conmoción en el TC por el accidente de Lautaro Berot

José Mourinho eligió su candidato para ganar la Champions League 2026: “El rey”
Champions League

José Mourinho eligió su candidato para ganar la Champions League 2026: “El rey”

Sonó para reforzar a River, pero será rival de Messi en la MLS
MLS

Sonó para reforzar a River, pero será rival de Messi en la MLS

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo