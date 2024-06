Durante su participación en el Congreso Coaches World 24, Guillermo Barros Schelotto recordó una breve anécdota con Lautaro Martínez, que se dio apenas finalizado un enfrentamiento entre Boca, equipo al que dirigía, y Racing, donde brillaba el ahora goleador y capitán de Inter de Milán.

“Después de perder un partido contra el Racing de Lautaro, fui directo a él para decirle: ‘Lo ganaste’. Con todo respeto a los demás jugadores, realmente me impresionó al punto que cuando mi presidente me preguntó qué jugador me gustaría llevar, le respondí con su nombre”, relató El Mellizo, quien no ha vuelto al ruedo desde su salida de la Selección de Paraguay en septiembre del año pasado.

“No fue posible llegar a un acuerdo, porque había una cláusula particular que no permitió seguir negociando entre los clubes. Me impresionó su actitud ganadora, su hambre. Salió del vestuario y entró al campo para ganar. Lo demuestra en Inter desde hace años, pero te aseguro que si lo hubieras conocido antes de aterrizar en Europa, ya lo tenía dentro”, agregó.

Guillermo Barros Schelotto también fue consultado sobre el que debería ser el delantero titular de la Selección Argentina en la Copa América y aseguró que elegir entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez probablemente sea una de las decisiones más difíciles de tomar para cualquier entrenador.

Las negociaciones entre el delantero e Inter llegaron a buen puerto.

“Creo que para Scaloni es complicado, porque son dos grandes delanteros. Lautaro siempre juega en el Inter, Julián pelea con alguien como Erling Haaland en el City. Es una decisión complicada y lo bueno es que no se ve entre ellos ninguna rivalidad negativa. El que no juega, apoya al otro. Pero no es fácil elegir entre el nueve del Inter y el de Manchester City”, opinó.

Lautaro seguirá en Inter hasta 2029

Después de algunas diferencias que amenazaron con separar los caminos de Inter de Milán y Lautaro Martínez, el delantero terminó aceptando reducir sus pretensiones económicas en razón de un presente algo convulsionado para el club en ese sentido y apalabrar la renovación de su contrato hasta junio de 2029.

El delantero aceptó moverse del piso de 12 millones de euros anuales que su representante había plantado a la directiva y aceptar un salario de poco menos de 10 millones, similar al que se le había ofrecido en primera instancia.

Se perfila como titular en Copa América

Más allá de haber perdido la titularidad en el transcurso del Mundial de Qatar ante Julián Álvarez, Lautaro Martínez fue recuperando esa posición de privilegio tanto en Eliminatorias como en distintos partidos amistosos de la Selección Argentina y, más allá de lo que pueda probar Scaloni en los últimos encuentros de preparación ante Ecuador y Guatemala, se perfila para ser titular en el estreno en Copa América ante Canadá, el próximo 20 de junio.